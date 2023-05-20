Двух пропавших сестер нашли на дороге в трех километрах от дома

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Кузбасс.

Напомним, что по предварительной информации, 18 мая около 18 часов две жительницы поселка Ленинский - 2-летняя и 4-летняя сестры - вышли на улицу гулять и домой не вернулись. Родители заметили пропажу, но особо не переживали - подумали, что детей кто-то взял к себе переночевать. Тревогу подняла приехавшая в гости тетя и отправила на поиски 12-летнего брата девочек. Он их не нашел.

В дежурную часть ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу родители обратились только на следующий день в третьем часу дня. Были развернуты масштабные мероприятия по поиску детей. В них принимали участие полицейские, сотрудники СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу, специалисты МЧС, представители администрации. На помощь в поисках пропавших девочек приехали волонтеры из Новосибирска, Томска, Алтайского края и Москвы. Всего в поисках были задействованы более 600 человек и беспилотники. Протяжённость всей обыскиваемой территории составила почти триста километров. Осматривались дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лесной массив.

По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадия Корниенко на место поисков было направлено усиление в количестве 40 сотрудников областного полицейского главка.

В субботу днем девочек обнаружили на трассе в трех километрах от поселка Ленинский, обе живы, - подтвердили в СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу.

Сейчас в поселке продолжает работать следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Предварительно установлено, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), взято на контроль руководителем следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу.

Также региональная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.