В Кузбассе из семьи, где потерялись две дочери, изъяли четырех остальных детей

Обе девочки сейчас находятся в больнице под присмотром медиков, а их братья и сестры - в приюте. Фото: СУ СК России по Кемеровской области.

История с двумя потерявшимися девочками в Кузбассе получила продолжение. Многие жители региона, узнавая обстоятельства пропажи двух сестренок двух и четырех лет, задавались вопросом, как родители могли так халатно относиться к детям, а узнав в каком виде нашли ребятишек - в одних платьицах и без обуви, говорили, что их у таких родителей надо забрать. И это массовое пожелание сбылось: у семьи, в которой росли потерявшиеся и чудом спасшиеся сестры, изъяли и остальных ребятишек. Об этом сообщила сегодня в телеграм-канале уполномоченная по правам ребенка в регионе Валентина Богатенко.

- Счастье, что поиски девочек успешно завершились и дети в безопасности, под присмотром врачей. Остальные четверо ребят из этой семьи также находятся в госучреждении, где о них позаботятся, - отметила детский омбудсмен Кузбасса.

Напомним, что 18 мая около 18 часов в поселке Ленинский Яшкинского муниципального округа 2- и 4-летняя девочки вышли на улицу и домой не вернулись, несколько дней их местонахождение не было известно. В целях спасения детей были организованы масштабные поисковые мероприятия с привлечением не только людей, но и служебно-розыскной собаки, беспилотников и вертолета. Девочек нашли днем в субботу,20 мая. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в связи с пропажей девочек Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). А прокуратура Кемеровской области - Кузбасса взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела.

По предварительным данным, дети воспитывались в многодетной неблагополучной семье, дошкольное учреждение не посещали. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако меры к изъятию детей из социально опасного положения органами профилактики не принимались. Семья жила фактически на детские пособия.

- Сейчас предстоит серьезная работа по оценке ситуации и всех обстоятельств, которые привели к ней. Нельзя допускать, чтобы здоровье и благополучие детей оказывалось под угрозой, и тем более, чтобы денежные пособия на детей использовались для тунеядства родителей и ведения асоциального образа жизни, в то время как малыши ищут хлеб и кров у соседей, - отметила Валентина Богатенко.