В Кузбассе пропала без вести двухлетняя девочка

Городской штаб развернули на базе школы 7. Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Анжеро-Судженске пропала без вести двухлетняя девочка - ее зовут Полина Меркулова. Всю ночь малышку ищут сотрудники полиции, волонтеры и местные жители.

Полина Меркулова. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в воскресенье Полина гуляла во дворе дома в частном секторе под присмотром бабушки. Мама в это время занималась старшим ребенком. Примерно в 18.00 на несколько минут бабушка отвлеклась на домашние дела, а когда вернулась к внучке, то той уже не было. Мама с бабушкой кинулись искать малышку, но она как сквозь землю провалилась – ее не было нигде рядом. Когда женщины поняли, что сами не могут найти Полину, они обратились полицию. Это произошло примерно в 20.30. С того момента в городе были организованы масштабные поиски девочки.

По тревоге был поднят личный состав отдела МВД России по Анжеро-Судженскому округу. В мероприятиях принимают участие оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники других служб и подразделений полиции. Ориентировка на ребенка передана нарядам, задействованным в системе единой дислокации. К поискам присоединились волонтеры, местные жители. Участники обследуют частный сектор, улицы города, прилегающую территорию.

Мэр города Александр Рыбалко рассказал, что по данным на 5.00 поиски ребенка не принесли результатов

- Создан городской штаб на базе школы 7. Все, кто может помочь в поисках – присоединяйтесь, - призвал глава городского руга.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Приметы двухлетней Полины Меркуловой: рост 100 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Девочка была одета в серую кофту, синие штаны с белыми лампасами, розовые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении малышки, просят сообщить об этом по телефону полиции в Анжеро-Судженске: 8-(38453)-6-54-00 или 02 (102 с мобильного).

Напомним, что несколько дней назад две маленькие сестренки пропали в Яшкинском округе. Более 600 человек искали девочек и в результате нашли живыми в нескольких километрах от дома. Возбуждено уголовное дело.