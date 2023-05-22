Поиски шли 12 часов: как в Кузбассе искали пропавшую двухлетнюю девочку

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Анжеро-Судженске 12 часов продолжались поиски пропавшей двухлетней девочки, и в итоге малышка была найдена живой на берегу реки в трех километрах от дома.

О пропаже девочки стало известно вечером в воскресенье, 21 мая. Мать малышки рассказала, что ее дочь пропала около 18.00, когда находилась под присмотром бабушки. Пожилая женщина ненадолго отвлеклась на домашние дела и вскоре обнаружила, что внучки нет во дворе дома. Два часа мать и бабушка искали девочку самостоятельно, а когда поиски не дали результатов, обратились в полицию.

В городе сразу же были организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых, по данным официального представителя МВД России Ирины Волк, приняли участие около 500 человек.

- По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора полиции Геннадия Корниенко на место поисков направлено усиление из числа сотрудников областного полицейского Главка. В поисках ребенка принимали участие оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу, представители МЧС, волонтеры поискового отряда, местные жители, - сообщила Ирина Волк.

Всю ночь люди осматривали близлежащие дома и улицы, обследовали территорию. В общей сложности группы прошли около 300 километров. И в итоге девочку удалось найти - полицейские патрульно-постовой службы ОМВД России по Анжеро-Судженскому обнаружили ее на берегу реки Чернушка в трех километрах от дома.

- Услышали крик и плач, а потом увидели, что в кустах кто-то шевелится. Мы побежали и достали ребенка, - рассказали участники поиска.

Фото: телеграм-канал главы Анжеро-Судженска Александра Рыбалко.

По словам главы Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, сейчас малышку отправили в больницу на осмотр.

- Ребенок жив, цел. На дополнительный осмотр отправлен в медицинское учреждение, - сообщил глава городского округа.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил наградить волонтеров, участвовавших в поисках девочки в Анжеро-Судженске, а также добровольцев, нашедших двух сестер, которые пропали в Яшкинском районе. Там поиски также завершились благополучно.

- Волонтеры пришли на помощь по первому зову, и благодаря этому удалось избежать беды. В ближайшее время мы вручим им награды от правительства региона. Эти люди — гордость Кузбасса, — отметил Сергей Цивилев.