Конкурс «СУЭК-Кузбасс»: наш СУЭК, наш Кузбасс!» назвал призеров

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

19 мая в МФЦ «Горняк» АО «СУЭК-Кузбасс» состоялось торжественное подведение итогов 13-го детско-юношеского творческого профориентационного конкурса «СУЭК-Кузбасс»: наш СУЭК, наш Кузбасс!».

В этот раз традиционный конкурс объединил 270 участников - учащихся школ, студентов горных техникумов, а также педагогов – представивших более 180 работ. А всего за время проведения конкурса – начина с 2008 года – в нем приняло участие 16 тысяч человек. География конкурса включает пять территорий, где работают и живут сотрудники предприятий компании «СУЭК-Кузбасс».

В 2023 году конкурс был посвящен двум знаменательным юбилеям – 140-летию Кольчугинского (Ленинского) рудника и 20-летию СУЭК в Кузбассе. Семь номинаций охватывали несколько возрастных групп. Учащиеся начальных классов проявляли свои таланты, готовив видеоролики на тему «Основы безопасного поведения» (в быту, на производстве, на улице и т.д.). Учащиеся 5-11 классов и студенты техникумов организовывали профориентационные и краеведческие мероприятия в корпоративном музее Шахтерской славы Кольчугинского рудника.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

Больше всего номинаций в конкурсе-2023 было рассчитано на учащихся 8-11 классов и студентов системы СПО. В «Занимательной лаборатории» ребята представили свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области физики и химии. Инженерный проект «Действующий макет» включил изготовление моделей шахтного оборудования, а также робототехники. Лучшие работы можно было увидеть на выставке, устроенной в конференц-зале «Горняка». Ребята с удовольствием показывали и рассказывали желающим, как устроен ленточный конвейер или гидравлический манипулятор. «IT-проект» предусматривал создание программного продукта в формате игры или приложения. А в подгруппе «День теней» старшеклассники подобно теням наблюдали за обычным рабочим днем различных специалистов предприятий компании и готовили свое эссе о профессии.

Много конкурсных работ собрали подкасты «140 лет Кольчугинскому руднику» и «20 лет СУЭК в Кузбассе». На аудиофайлах были представлены увлекательные рассказы о знаменательных событиях в истории рудника и беседы с горняками.

Открывая церемонию награждения, генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий искренне поблагодарил за большую проделанную работу всех юных авторов проектов и педагогов-руководителей. Он подчеркнул, что уже само участие в конкурсе помогает ребятам лучше узнать о шахтерском труде, проникнуться уважением к главной профессии Кузбасса.

Награждение призеров дипломами, денежными сертификатами и памятными подарками во всех номинациях проводили руководители предприятий компании «СУЭК-Кузбасс». Атмосферу настоящего праздника поддержали выступления лучших творческих коллективов.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

По доброй традиции на церемонии были отмечены образовательные учреждения, наиболее активно и результативно участвовавшие в конкурсе. Солидных денежных грантов на развитие материально-технической базы удостоились коллективы Новосафоновской школы Прокопьевского муниципального округа, Центра развития творчества детей и юношества города Кисилевска и гимназии №18 города Ленинска-Кузнецкого.