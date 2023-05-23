Порядка 113 агропредприятий Кузбасса развивают бизнес на платформе Своё Фермерство.

За прошедший год число поставщиков маркетплейса товаров для сельского хозяйства Своё Фермерство увеличилось на 30% и превысило 12 000. Такую популярность среди сельхозтоваропроизводителей платформа получила благодаря широким возможностям для развития бизнеса и предоставляемому доступу к новым каналам сбыта. Маркетплейс даёт возможность агропредприятиям по всей России бесплатно создать собственную витрину товаров и протестировать канал онлайн-продаж. Здесь в одном месте объединены каталоги сельскохозяйственной техники и запчастей, семян, удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственных животных, оборудования, горюче-смазочных и расходных материалов. Сегодня на маркетплейсе насчитывается более 400 товарных категорий, а это значит, что своё место на «цифровой полке» найдет даже самый нишевый товар в агросекторе.

Сразу 113 компаний из Кузбасса предлагают свою продукцию на В2В маркетплейсе Своё Фермерство. Например, компания ООО «Центр зернового земледелия» предлагает к покупке удобрения, а ООО «Луч» – зерно. Представлены на платформе и такие крупные поставщики нашего региона, как ООО «Тарасовское», ООО «ТД «Сибирский Аграрий», ООО «Колос» Регистрация в экосистеме пока бесплатная, есть возможность подключить цифровую сделку, выставлять счета и оформлять заказы в режиме онлайн. Кроме того, маркетплейс Своё Фермерство дает возможность подключения инструментов банковского финансирования для отдельных товаров. Так, дорогостоящую сельхозтехнику, оборудование или спецтехнику можно приобрести в кредит или лизинг. Такие финансовые инструменты дают покупателям доступ к большему числу товаров, а поставщикам – рост спроса на их продукцию.

- Своё Фермерство – это не только площадка для купли-продажи сельскохозяйственных товаров. Мы предлагаем аграриям комплексные меры поддержки и инструменты для развития, в том числе доступ к цифровым сервисам, к информационно-образовательным ресурсам, к льготному финансированию бизнеса, – отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. – Но маркетплейс – несомненно наиболее популярный раздел платформы. В сегменте АПК ему нет аналогов по количеству представленных товаров и поставщиков. Выход на маркетплейс – прекрасная возможность для агропредприятий и предпринимателей по всей России запустить интернет-продажи буквально в несколько кликов без дополнительных затрат.

На маркетплейс приходится порядка 60% трафика платформы. Самым популярным разделом каталога уже не первый год остаётся сельскохозяйственная техника и запчасти.

Порядка 25% трафика на маркетплейсе Своё Фермерство приходится на раздел семян, что обусловлено как сезонным спросом, так и активной стратегией платформы по импортозамещению и популяризации достижений отечественной селекции. На платформе Своё Фермерство представлено более 1000 селекционных сортов растений и пород животных.

Обновленный функционал платформы позволяет поставщикам создавать брендированные страницы организаций, карточки товаров с расширенным описанием, пользоваться массовой загрузкой товаров. А удобные региональные фильтры позволяют покупателям быстро найти товарные предложения в рамках заданного региона.

Ранее Министерство экономического развития России в партнерстве с Россельхозбанком объявило о старте масштабной федеральной программы поддержки предприятий АПК. Программа будет реализована на базе сети региональных государственных центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и экосистемы Своё для предприятий АПК от Россельхозбанка. Для участия в программе необходимо с 11 мая по 9 июня 2023 года подать заявку в одном из центров «Мой бизнес» (для предпринимателей Москвы – в ГБУ «Малый бизнес Москвы») либо в онлайн-формате, заполнив специальную форму по ссылке. Срок действия программы ограничен.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).