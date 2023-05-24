Жители Кузбасса стали свидетелями огромных пылевых вихрей

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Жители Новокузнецка стали свидетелями необычного и пугающего природного явления – пыльного вихря. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как гигантская воронка проносится по полю.

- Торнадо был замечен в Новокузнецком районе в поселке Недорезово, - написал автор видео.

Другие жители Кузбасса в комментариях отметили, что также наблюдали смерч. Причем, не первый раз. Однако нынешний по размерам оказался намного больше предыдущих.

Как объяснили в Кемеровском гидрометцентре, это не торнадо и не смерч, а пылевой вихрь. Возникает он как раз при такой сухой, теплой и ветреной погоде, которая сейчас наблюдается в регионе.

- Возникает пылевой вихрь при малооблачной погоде при сильном нагреве почвы и неустойчивом состоянии атмосферы. Солнце нагревает землю, а земля отдает свое тепло окружающему воздуху. Нагретый воздух поднимается вверх, его заменяет холодный воздух. Образуется спиралеобразное движение воздуха, потоки которого увлекают за собой частички пыли, - пояснили синоптики.

Такие вихри не опасны для человека, так как возникают и проходят очень быстро, и главное - не связаны с кучево-дождевыми облаками, а значит, не сопровождаются грозами и градом.

Метеорологи отметили, что не стоит путать пылевые вихри с пыльными бурями. Последние – как раз редкость для Кузбасса. Они связаны с состоянием почвы и с рельефом местности. Пыльные бури чем-то схожи с метелями: для возникновения и тех, и других нужны сильный ветер и достаточно сухой материал на поверхности земли, способный подниматься в воздух и долго находится там.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода в Кузбассе будет относительно теплой, но с контрастами дневных и ночных температур: в дневные часы воздух будет прогреваться до +12..+17 и выше, по ночам отметки будут слабоположительные, местами ожидаются заморозки. При этом сохранится северный ветер, но не будет осадков.