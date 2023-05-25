Новое прочтение Макбета

Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

В эти выходные в Театре для детей и молодежи Кузбасса в зале у камина состоится спектакль «Макбет. Версия» по пьесе английского драматурга Уильяма Шекспира. Ее режиссером стал актер Евгений Белый. И он предложил свою трактовку пьесы. Поэтому спектакль и получил название «Макбет. Версия». В этой пьесе, по мнению режиссера, нет плохих или хороших людей, есть люди, которые совершают те или иные поступки, по которым их оценивают.

«Макбет. Версия» - одна из премьер 2022 года в кемеровском Театре для детей и молодежи Кузбасса. Но, даже если вы уже смотрели спектакль, попробуйте сходить еще раз. Практически моноспектакль, уже воплотившись на сцене, он продолжает трансформироваться, подстраиваясь под зрителя. И, возможно, вы увидите кардинально отличающуюся интерпретацию.

Напомним, в пьесе говорится о том, что нет и не может быть никакого оправдания стремлению человека возвыситься над другими посредством кровавых злодейств, никакое мнимое величие не в состоянии перекрыть того, что, действуя так, человек противопоставляет себя всему человечеству и приходит к полной нравственной гибели.

«Макбет. Версия» Театра для детей и молодежи позволяет взглянуть на историю в пьесе через призму взаимоотношений супругов: Макбета и Леди Макбет. И одно небо знает, какие у них тайны…

Театр для детей и молодежи Кузбасса

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

25 мая, начало в 19.00

Цена билетов: 500 рублей