Олег Газманов неожиданно приехал в Новокузнецк в День пограничника

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Праздничное мероприятие в честь защитников границ государства традиционно развернулось в Новокузнецке на Театральной площади. Со сцены звучали поздравление, выступали творческие коллективы, а затем появился известный артист Олег Газманов. Для горожан, собравшихся на площади, выступление певца стало неожиданностью. Не поверив, что это популярный российский певец, зрители встретили его робкими аплодисментами, однако уже после первой песни начали хором скандировать «Молодцы! Молодцы!».

- Вроде раскачались. Тогда начинаем наш концерт, как будто меня только что объявили, - пошутил со сцены артист.

Олег Газманов исполнил для новокузнечан свои известные хиты, такие как «Погранзастава», «Вперед, Россия», «Я рожден в СССР» и другие. Зрители подпевали артисту хором.

Тайну появления певца в Новокузнецке раскрыл мэр города Сергей Кузнецов. Он рассказал в своем телеграм-канале, что сюрприз для ветеранов-пограничников в виде приглашения легендарного исполнителя сделал известный кузбасский предприниматель Александр Говор – тот самый, который купил бизнес McDonald’s в России.

- Александр Говор тоже служил в пограничных войсках. Он в настоящее время на постоянной основе помогает оборудованием и необходимым оснащением нашим ребятам в зоне СВО, - рассказал глава Новокузнецка, поблагодарив бизнесмена за работу и любовь к родному городу и стране.

Александр Говор сделал сюрприз для новокузнечан: Олег Газманов со сцены поздравил с Днем пограничника всех, кто имеет отношение к этой непростой службе.

После концерта пограничники прошли организованной колонной к Мемориалу Славы защитникам территориальной целостности, суверенитета и безопасности Отечества, где состоялось возложение цветов.

Напомним, что Олег Газманов довольно часто бывает в Кузбассе. В прошлом году певец поздравил новокузнечан с Днем металлурга, а затем посетил Шерегеш, где был потрясен красотой Горной Шории и даже стал участником шорского обряда.