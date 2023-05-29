В Новокузнецке самолет выехал за край взлетной полосы

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Сегодня утром пассажиры не смогли улететь из Новокузнецка в Санкт-Петербург из-за инцидента, произошедшего при взлете самолета – воздушное судно выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы.

Самолет «Боинг 737» авиакомпании Nordwind должен был вылететь в северную столицу из новокузнецкого аэропорта имени Бориса Волынова в 8:50. Однако при буксировании тягачом к месту начала взлета он левой стойки шасси выехал за край взлетной полосы и осел. По официальным данным, воздушное судно повреждений не получило, однако по инструкции оно не смогло продолжить выполнение рейса. Пассажиров - на борту находились 160 человек – высадили, а сам самолет отбуксировали на место стоянки для оценки технического состояния.

Сейчас следователи Кемеровского СОТ Восточного МСУТ СК России устанавливают все обстоятельства авиационного инцидента. Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они проводят осмотр места взлетной полосы и другие мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На данный момент все пассажиры находятся в аэропорту Новокузнецка. Согласно табло воздушной гавани, вылет самолета в Санкт-Петербург запланирован на 14.40. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отмечают, что объявлена задержка рейса до 20.00.

- Новокузнецким транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса и выездной прием граждан, - сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомолка» писала, что 21 мая пассажиры рейса №491 Сочи – Кемерово не смогли приземлиться в аэропорту имени А.А. Леонова из-за сильного ветра.