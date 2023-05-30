В Кемерове началось благоустройство сквера на проспекте Химиков

Фото: телеграм-канал КемероVо Онлайн.

В Кемерове начались работы по благоустройству сквера у суда Ленинского района, который расположен на проспекте Химиков, 20. Отметим, что данный объект является одним из выбранных кузбассовцами в прошлом году для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили в кемеровской администрации, жители района следят за судьбой сквера, активно в нем гуляют.

К настоящему времени на объекте уже произведен демонтаж лавочек, детской площадки, пришедшего в негодность асфальта на пешеходных дорожках. Со дня на день уже начнется обустройство линии наружного освещения, рабочие начнут укладывать плитку, асфальтировать дорожки, устанавливать отремонтированную площадку для ребятишек.

Отметим, что, по словам строителей, пешеходных дорожек в сквере станет больше - ведь об этом попросили жители района, принимавшие участие в голосовании в прошлом году.

Напоминаем, что еще сегодня и завтра, 31 мая, на платформе 42.gorodsreda.ru продолжается голосование за благоустройство общественных пространств в 2024 году. Свой голос можно отдать, перейдя по ссылке.

На данный момент лидером голосования является сквер «Пешеходная аллея вдоль школ №93, №94 (от проспекта Комсомольского, 51 до проспекта Комсомольского, 65 «а») - 13 296 голосов. Второе и третье место с небольшим разрывом в количестве голосов делят две территории - сквер «Бульварная часть улицы Весенняя, от проспекта Советского до улицы Н. Островского» (9 826 голосов) и сквер на пересечении улиц 1-ая Линия и Базовая (9 731 голос).

Еще раз сделаем акцент, что 31 мая - последний день, когда можно отдать свой голос за любой объект благоустройства. Совсем скоро станет известно, какие общественные территории будут благоустраиваться в следующем году в Кемерове.