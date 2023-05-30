В Кузбассе нетрезвая автоледи провалилась в канаву на авто, но ей на помощь подоспели сотрудники ДПС

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 40-летняя женщина стала участницей неоднозначной ситуации: она села за руль выпившей и провалилась в канаву, и, как на удачу, на помощь ей прибыли сотрудники ГИБДД, которые помочь-то помогли, однако алкогольные благовония без внимания не оставили. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

В сентябре прошлого года жительница Мариинска выпила 100 граммов спиртного и решила в 10 утра съездить в магазин, чтобы купить продукты. Для этого она дошла до дома матери и взяла ее машину. По пути за покупками все было в порядке, однако на обратной дороге дама, пытаясь развернуться, угодила задними колесами в канаву, из которой самостоятельно выбраться не смогла.

На ее счастье (или несчастье), мимо проезжали сотрудники ДПС, которые благородно предложили ей помощь. Но перед этим попросили документы на авто и ее права, которые, по словам автоледи, остались дома у матери. В ходе диалога один из автоиспекторов заметил признаки опьянения у женщины и пригласил ее в служебный автомобиль, однако та от прохождения медосвидетельствования отказалась.

В результате в отношении горожанки был составлен протокол об административном правонарушении, а автомобиль благополучно уехал на штрафстоянку.

Позже дама пояснила, что села за руль в полной уверенности, что справится с управлением, а также в надежде не встретить сотрудников ГИБДД.

Выяснилось также, что автоледи уже не в первый раз подвергается наказанию за «пьяную» езду, в связи с чем в ее отношении было возбуждено соответствующее уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В итоге состоялось судебное заседание, на котором жительница Мариинска полностью признала свою вину. Суд назначил ей 160 часов обязательных работ и на полтора года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. На днях любительница нетрезвой езды приступила к отбыванию наказания в одной из местных управляющих компаний.