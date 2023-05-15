Музыкальную интерпретацию евангельских сюжетов смогут услышать кемеровчане

Один из исполнителей концерта - лауреат международных конкурсов Павел Новиков-Растопнин . Фото: Пензаконцерт.

Филармония Кузбасса приглашает кемеровчан и гостей города 3 июня на концерт (6+), посвященный музыке французских композиторов, в которой воплощены изящество стиля, возвышенная поэтика образов и яркая образность.

Откроет концерт цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» одного из ведущих французских композиторов XX века Оливье Мессиана. Все части цикла пронизаны повторяющимися лейтмотивами и их вариациями, здесь безмятежное спокойствие сменяется неистовством, томление — суровостью, та, в свою очередь, улыбкой.

Также прозвучат сочинения Габриэля Форе, Камиля Сен-Санса и Клода Дебюсси. Это ставшие популярными и любимыми миниатюры, которые прозвучат в аранжировке для саксофона и органа.

Во втором отделении представлена музыка Бизе — части из его оперы «Кармен» и знаменитое «Болеро» Равеля.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Павел Новиков-Растопнин, саксофон/рояль

Андрей Бардин, орган

Музыковед Анастасия Скулкова.

Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Начало концерта в 18.00