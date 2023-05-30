День защиты детей 2023 в Кемерове: план мероприятий на 1 июня

Фото: архив "КП". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 1 июня, будет отмечаться День защиты детей. По традиции для ребятишек различные образовательные и культурные учреждения Кемерова подготовили насыщенную программу, чтобы им не пришлось скучать. Рассказываем, где и что можно посмотреть и в чем принять участие.

Так, согласно данным на сайте администрации областного центра, в 11:00 на набережной Кировского района ДШИ №50 будет проводить праздничное мероприятие, включающее в себя выставку, мастер-классы, концертную программу для детей, а ДШИ №69 на своей территории устраивает концерт «Хочу учиться музыке!», на котором в рамках дня открытых дверей пройдет музыкально-игровая программа для дошкольных учреждений.

В ДХШ с 10:00 до 12:00, а также с 14:00 до 16:00 будет день открытых дверей, на котором ребятам проведут экскурсию по выставкам, экспозициям в витринах (керамика) и познакомят их с особенностями обучения по предмету «Керамика», а кроме того, в 13:30 там состоится мероприятие «Мир планете, счастье детям» и пройдет конкурс рисунков на асфальте.

ДШИ №14 подготовила для своих гостей сразу два праздничных концерта: в 10:00 - «Этот мир мы дарим детям», в 12:00 - «Вместе весело шагать!». На концертах выступят обучающиеся музыкального и хореографического отделений для ребят из «началки» школ микрорайона Южный и воспитанников детсада №232. Перед обеими программами для ребят преподаватели школы проведут музыкальные мастер-классы.

ДШИ №46 в 12:00 проведет праздничную программу «Детство - это целый мир», в которой будет гала-концерт школьного фестиваля ансамблевой музыки, концерт учащихся хореографического отделения, а также экскурсия по школе. А ДШИ №61 с 09:00 до 18:00 устраивает выставку творческих работ учащихся «Мир детства», включающую пейзажи, портреты, сцены счастливого детства.

МАУ «Культурный центр» в 14:00 открывает арт-пространство «Клевер», где ребят ждут выставка, мастер-классы, концертная и игровая программы. В 11:00 ДК им. 50-летия Октября на набережной реки Томь Кировского района проведет концертную программу коллективов ДК «Пусть всегда…», там также подготовили тематические мастер-классы, выставки и игровую программу для детей.

В том же месте с 11:00 до 12:30 пройдет фестиваль «Лето. Творчество. Кузбасс», который организует «ЦРТДиЮ Кировского района» и СЮТ «Поиск». Ребят ждут туристическая полоса препятствий, игровая программа «Остров сокровищ», мастер-классы по техническому творчеству, прикладному искусству, аквагрим, караоке-площадка, соревнования по робототехнике, квест-игра, соревнования «Танковый бой», «Робофутбол», также будут работать развивающие площадки «Легомир» и «Включи мозг».

Кроме того, различные конкурсы, викторины и развлекательные программы проведут библиотеки Кемерова: ребята смогут рисовать на асфальте, отгадывать разного рода загадки, решать задания от Бабы-Яги, познакомятся с историей праздника, станут героями сказок и окунутся в другие интересные литературные миры.

ДК Шахтеров в 12:00 начнет областной детский фестиваль национальных культур «Родники Кузбасса», в котором примут участие лучшие детские творческие коллективы национальных общественных объединений, центров национальной культуры и диаспор Кузбасса. Свое творчество ребята представят в номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Устное народное творчество «Сказка мудростью полна».

Театр для детей и молодежи специально для ребят и их родителей в 11:00 покажет спектакль по сказке Корнея Чуковского «Доктор Айболит».

На Бульваре Патриотов с 14:00 до 16:00 будет проходить городской детский фестиваль «Ритмосфера» - яркий уличный праздник, посвященный году педагога и наставника. Детишек ждут различные мастер-классы, игры, научно-познавательные локации, выступления коллективов.

Кедровский ЦРТДЮ с 11:00 до 13:00 будет тоже развлекать детей - запланирована программа «Разноцветный город», где будут работать творческие площадки, пройдет концерт творческих коллективов Кедровского ЦРТДЮ, выставка работ учащихся и педагогов, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству лучших мастеров, мастер-классы в формате «Дети – детям», станционная игра «Каникулы без опасности» с привлечением сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС, детской поликлиники, а также ребят ждут фотозоны и шахматный турнир среди учащихся шахматного клуба «Е2-Е4» на Кубок Кедровского ЦРТДЮ.

Более подробно с программой мероприятий, запланированных на День защиты детей в Кемерове, можно ознакомиться по ссылке.