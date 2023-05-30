Школьников Кузбасса познакомили с основой строительной отрасли

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки Кузбасса.

В рамках федерального проекта «Билет в будущее» в регионе проходят профориентационные мероприятия для школьников 6-11 классов. Одним из направлений этой работы является сотрудничество Центра опережающей профессиональной подготовки Кузбасса, регионального оператора проекта, с промышленными предприятиями, в рамках которого проводятся обучающие экскурсии для школьников.

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки Кузбасса.

Кирпичик к кирпичику

Успех современного производства - в «умной» технике, правильно выстроенных бизнес-процессах и в людях, которые преданы своему делу. В этом убедились восьмиклассники из Новостроевской СОШ Кемеровского муниципального округа, побывавшие на Мазуровском кирпичном заводе.

К слову, школьники признались, что до экскурсии представляли производство совсем не таким, каким увидели своими глазами, а пыльным и грязным.

- Это можно было встретить во времена, когда такие заводы работали на угле, тогда были и пыль, и сажа, и много ручного труда. Для нас это давно в прошлом. С 2007 года активно ведется модернизация производства, направленная на улучшение качества продукции - мы стараемся по возможности автоматизировать производственные процессы, создать хорошие условия для работников. Также мы сотрудничаем с учреждениями среднего профессионального образования Кемерова. К примеру, сейчас у нас проходят производственную практику 6 будущих специалистов по КИПиА, - рассказал генеральный директор Сергей Богданов.

К слову, многие знаковые строения из кирпича в Кемерове, появившиеся в последние годы, построены при использовании продукции завода. В числе их, например, Областной перинатальный центр и Знаменский кафедральный собор.

Экскурсия началась с проведения инструктажа по технике безопасности. Далее восьмиклассников познакомили с технологическим процессом производства кирпича - от разгрузки сырья в виде глины и золошлаковых отходов до смешивания компонентов, обжига, сушки и выхода конечного продукта - пустотелого и полнотелого кирпича для домостроения. Экскурсантам не только показали работу современных автоматизированных станков и оборудования, но и предложили поучаствовать непосредственно в процессе: переместить пакеты с кирпичом на печную вагонетку.

«Понажимать кнопочки» вызвались Евдокия Боярская и Анастасия Белянина. И успешно справились с заданием.

- Честно говоря, было и интересно, и одновременно страшно - ведь нам доверили не макет, а настоящий пульт управления. Мы все-таки быстро смогли побороть волнение и все выполнили правильно. Еще нам дали поразминать глину на этапе заготовки - она была теплой, мягкой и на ощупь напоминала пластилин. А на память о посещении завода нам подарили кирпич-сырец, на котором девочки написали название нашей школы, - поделились впечатлениями школьницы.

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки Кузбасса.

Неподдельные эмоции всех экскурсантов вызвали этапы просушки и обжига. Что и неудивительно: для обжига кирпича на заводе построена специальная печь, в которой поддерживается температура более 1000 градусов, а зайдя в «Сушило», школьники в считанные секунды испытали состояния «жарко» и «холодно».

Также они побывали в лаборатории, где проводится исследование уже готового изделия - кирпичи там проверяют на прочность и другие параметры.

- Эта экскурсия на промышленное предприятие показала ребятам, которые сейчас находятся на пороге выбора будущей профессии, что сегодня в нашем регионе востребованы не только офисные работники. Наш завод заинтересован, чтобы к нам приходили молодые специалисты с новыми идеями и проектами. Такие встречи полезны и школьникам - они получают дополнительные знания, в том числе открывают новые для себя профессии. И получают немало, можно сказать, эксклюзивных впечатлений: поработали с глиной, сделали надпись на кирпиче-сырце, а сушка - это вообще был для них вау-эффект, - отмечает Зарина Милькова, председатель молодежного совета предприятия, специалист по социальной работе.

Укрепляем связь с производством

- Мы стараемся показывать школьникам разнонаправленные виды деятельности, чтобы дать им возможность «изнутри» увидеть работу предприятий, на которых они могут в будущем работать, познакомиться с трудовыми коллективами и их традициями. Проект «Билет в будущее» помогает обучающимся еще до выпуска из школы понять, что такое современное производство, больше узнать в том числе о рабочих специальностях, - отмечает Евгения Кремзюк, руководитель ЦОПП Кузбасса.

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки Кузбасса.

Участвуя в проекте, школьник сначала получает возможность оценить свои сильные стороны и потенциал для развития, определить, к какой профессиональной деятельности у него склонности. На втором этапе он сможет попробовать профессии на практике и обдуманно выбрать те, которые ему интересны больше всего, а возможно, найти и своего будущего работодателя. Также подростки получают индивидуальную рекомендацию по выбору профессионального направления и образования.

- И даже если он не выберет одну конкретную профессию, то, скорее всего все равно задумается о том, кем он хочет стать в будущем, и что для этого делать сейчас, - отмечает Евгения Кремзюк.

Подробную информацию о проекте можно узнать по телефонам:+7 (3842) 57-11-20, +7 (3842) 57-11-14. Также интересующие вопросы можно задать по e-mail: copp42@yandex.ru.