Экскаватор-гигант ночью указывает самосвалам и бульдозерам на их место на разрезе «Барзасское товарищество»

Система "Красная зона безопасности" становиться настоящим маяком для "Барзасского товарищества"

Недавно на «Барзасском товариществе» карьерного гиганта - экскаватор ЭКГ-20, высотой с пятиэтажку и весом свыше тысячи тонн, машину, загружающую углем с пяти подходов 130 тонный БелАЗ, оснастили интеллектуальной системой «Красная зона безопасности».

Система, оснащенная ярко-красными светодиодными прожекторами, установленными по периметру сверхтяжелой техники, помогает экскаватору безопасно работать ночью. А главное - обозначать свои границы для водителей самосвалов и бульдозеров.

Большое видится на расстоянии.

Таким образом, машины точно оценивают расстояние до экскаватора, его габариты, за счет чего безопасно встают под погрузку даже при работе на два подъезда.

Важно, что установленные на прожекторах «Красной зоны безопасности» светодиоды, произведенные в Китае, имеют повышенную яркость и приличный срок службы. А это - существенная экономия для всей компании.

Системой «Красная зона безопасности» сверхтяжелые экскаваторы угольные предприятия компании «Стройсерсервис» начали оборудовать еще 2019 году. За это время она отлично себя зарекомендовала, получив самые достойные оценки машинистов экскаваторов, бульдозеров и водителей технологических автосамосвалов - людей сталкивающихся с системой ежедневно.

Сегодня на «Барзасском товариществе» системой «Красная зона безопасности» оснащены 4 экскаватора, по группе предприятий «Стройсервис» - 20 экскаваторов с объемом ковша от 9 до 28 кубометров. В перспективе ее будут устанавливать и на малоразмерную горнодобывающую технику.