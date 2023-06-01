Светлана Притчина: «Специалисты «Красной горки» помогают стать родителями даже онкобольным людям»

Фото: клиника «Красная горка».

Клиника «Красная горка» в Кузбассе известна многим: благодаря специалистам, которые работают здесь, тысячи пар стали мамами и папами. Сегодня по результативности попыток ЭКО кузбасская клиника, по данным Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ) входит в ТОП-5 лучших в стране. В канун Международного дня защиты детей главный врач «Красной горки» и одна из основателей «Красной горки» Светлана Притчина рассказала о том, как удалось этого добиться.

Фото: клиника «Красная горка».

Неслучайный результат

— Светлана Сергеевна, расскажите, как пришли в медицину?

— Это было моей мечтой с детства. Окончила КемГМА по направлению «Педиатрия» — очень люблю детей. Начинала работать в стационаре детской многопрофильной больницы. Мне очень повезло: попала в коллектив настоящих профессионалов, которые искренне любили свою работу.Здесь я окончательно поняла, что хочу работать именно с детьми: общение с ними дает колоссальный эмоциональный заряд. Сейчас в «Красной горке» именно поэтому веду приемы как аллерголог-иммунолог. Иногда, особенно после проверок, лицензирования, сидишь и думаешь: сил уже никаких нет. И вот появляется этот маленький человек, который дарит рисунки, обнимает администраторов. В этот момент внутри все загорается! Сразу начинаешь думать: как бы что-то такое сделать, чтобы они все такие прикольные приходили, чтобы им все нравилось, и чтобы мы им действительно помогали. Поэтому приемы пока не брошу.

Вообще, дети, молодежь — это наше будущее. И мне доставляет огромное удовольствие видеть, как молодые специалисты растут, развиваются, становятся большими профессионалами своего дела. Поэтому в «Красной горке» большая роль уделяется наставничеству и сопровождению молодых специалистов.

— Клиника «Красная горка» изначально специализировалась на вопросах бесплодия?

— Да, и будем продолжать развивать отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Клиника начиналось в 2017 году всего с нескольких кабинетов и менее дюжины профессионалов, которые разделяли принципы доказательной медицины, которые на тот момент поддерживал и внедрял в систему кузбасской медицины известный репродуктолог, ученый, д.м.н. Алексей Геннадьевич Тришкин, будучи еще кафедральным работником в КемГМА. Именно на кафедре акушерства и гинекологии в Кузбассе начали следовать принципам доказательной медицины. Я еще в студенчестве занималась в кружке, который вел Алексей Геннадьевич, потом вместе работали в одной из частных клиник города. Когда же он решил уехать из региона, мой супруг, Станислав Притчин, который сейчас является основателем и инвестором «Красной горки», предложил создать новую клинику. Наши специалисты — это тема отдельного разговора и я очень долго могу рассказывать о каждом из них. В репродукции мы показываем лучший в регионе результат: если в среднем по России попытка ЭКО оказывается успешной в 30-35% случаев, «Красная горка» (Кемерово) имеет показатель 80% успешных процедур.

Фото: клиника «Красная горка».

Это заслуга наших специалистов, экспертов высочайшего класса, которые постоянно учатся, принимают участие в профильных форумах и конференциях РАРЧ, имеют возможность получить консультации ведущих экспертов страны и работают на премиальном оборудовании в клинике «Красная горка». Мы достигаем успеха, в том числе, благодаря активному использованию такого метода, как преимплантационное тестирование эмбриона (ПГТ) — его активно применяют сейчас во всем мире. Если объяснить простыми словами: берем, с помощью лазера, микроскопическую частичку эмбриона для исследования. Ипонимаем, что из 8, 5 или 2 эмбрионов только один вырастет в полноценного, здорового малыша, без генетических поломок, приводящих к врожденным аномалиям, в том числе влияющим жизнеспособность плода. Именно его мы и берем в протокол.

Также мы используем в работе собственные разработки.Этим и объясняется наш высокий результат.

— Но ведь ЭКО в Кузбассе проводят многие клиники. Чувствуете конкуренцию?

— Мы с уважением относимся к коллегам, среди которых немало прекрасных специалистов и всегда готовы к диалогу. Но давайте обратимся к статистике: в 2019 году нам было выделено региональным Минздравом 19 квот на проведение процедур ЭКО по ОМС. Уже в следующем году их количество выросло в 10 раз. И в 2021, и в 2022специалисты клиники успешно выполняли порядка 250 квот. А на этот год Минздрав выделил «Красной горке» 422 квоты. Такое решение принимается не просто так: специалисты анализируют, в том числе, количество наступивших беременностей, родившихся детей. Если показатели не выполняются, в следующем году количество квот уменьшают. При положительном результате наоборот, увеличивают. Отмечу, что по закону пациенты, которым предоставлена квота, могут обратиться в любую клинику страны. Поэтому у нас немало пациентов из других регионов.

Комплексная помощь

— Сейчас «Красная горка» динамично развивается — здесь оказывают услуги уже по более двух десяткам медицинских направлений. Как выбираете «вектор развития»?

— Мы работаем по принципам доказательной медицины, при этом сохраняем индивидуальный подход к каждому пациенту, вникаем в его проблемы и достигаем результата. Выбирая направление развития исходим из потребностей пациентов. Мощное поликлиническое отделение у нас появилось из-за того, что акушеры-гинекологи столкнулись с ситуацией, когда у пациентов есть куча соматических патологий. Появилась потребность в более узких специалистах, которые могли бы стабилизировать пациентов и подготовить к взаимодействию с репродуктологом. Когда пациентов стало становиться еще больше, мы столкнулись не только с соматической патологией, а стали выявлять онкологию. Мы не могли брать эти пары в цикл ЭКО без решения проблемы, скажем, выявленного на начальной стадии рака шейки матки. Такого пациента нужно пролечить и только потом разрешать им делать ЭКО или решать вопрос о суррогатном материнстве. Так начали заниматься онкологией. У нас есть два случая, когда пациенты узнавали о неприятном диагнозе в клинике «Красная горка», успешно пролечивались и становились родителями. Одна из женщин недавно приходила в гости с малышом. Третья пара сейчас находится в стадии лечения. Ведь сейчас онкология — не приговор. Раннее выявление, таргетная терапия и современные технологии позволяют либо полностью избавиться от заболевания, либо существенно продлить годы жизни. В том числе, иметь детей.

Фото: клиника «Красная горка».

Что бы вы отметили, как самый удачный случай из практики «Красной горки»?

— Маленькие победы наши доктора демонстрируют каждый день. Лично для себя большой удачей в жизни считаю само появление медицинского центра «Красная горка». Мы создали клинику, чтобы помочь кузбассовцам сохранить и восстановить здоровье, получить профессиональную помощь на уровне ведущих мировых медицинских центров именно здесь, в родном городе и регионе. Наша «Команда первых» (именно так мы позиционируем своих специалистов) имеет возможность дарить семьям счастье быть родителями и на собственном примере показать, какой мы видим медицину, которая реально помогает человеку.И это для всех нас — большая радость, восторг, и огромный труд. Ради этого стоило приходить в профессию.

Справка:

Медицинский холдинг «Красная горка» (Кемерово) представлен двумя клиниками в столице Кузбасса и центром гемодиализа в Белове. Сегодня здесь оказывают широкий спектр медицинских услуг детям и взрослым (более 20 направлений). На базе «Красной горки» открыт Сибирский научно-образовательный Центр, ведется просветительская деятельность: в апреле 2023 года стартовал благотворительный проект для населения «Здоровый разговор». Проект поддержали Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, парламент Кузбасса и региональный Минздрав.

Медицинский холдинг «Красная горка» 7(3842)32-67-21. Перейти на сайт.