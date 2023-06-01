В Кузбассе завершился прием заявок на участие в фестивале - конкурсе «ПесниZаРодину»

102 - летний ветеран Георгий Койнов спел За Родину.

От Регионального до Международного

Всекузбасский фестиваль - конкурс «ПесниZаРодину» всего за несколько месяцев, сам того не ожидая, вышел за пределы региона и стал по-настоящему и Всероссийским и Международным. Он собрал под свои творческие своды свыше 20 тысяч талантливых исполнителей не только из Кузбасса, но из Свердловской, Новосибирской и Томской областей, и даже из Китая.

На днях 12-ти летний Ван Цзыхань с оглушительным успехом с песней «Катюша» выступил на сцене Дворца Культуры Ижморского района. И, по мнению жури, он уже точно попадает в финал регионального этапа патриотического фестиваля.

- Учитывая его стремление к познанию русского языка, его терпение, любовь к России, мальчик непременно должен еще раз спеть «Катюшу», только теперь для гораздо большего числа зрителей, - рассказала «КП» - Кемерово» начальник управления культуры Ижморского муниципального округа Анна Улитина.

Семья Ван Цзыханя перебралась в Россию в 2018 году, его отец устроился на лесоперерабатывающий завод в Томске, а в 2021 году его пригласили на работу в Ижморский район. Отец с мамой на русском говорят только через переводчика, а вот мальчишка, благодаря своим одноклассникам наш язык упорно осваивает.

- Не все получается, но ребята помогают ему. Очень хорошо идет у Цзыханя математика. Он переходит в четвертый класс общеобразовательной школы и во второй класс детской школы искусств, где поет в вокально - эстрадной студии, - добавила Анна Улитина.

Фестиваль уникален людьми

Символично и абсолютно логично, что среди участников Всекузбасско-российско-международного фестиваля - боец СВО из Свердловской области. Его «Тихая песня» стала эталоном правды и веры в наш русский народ. То, ради чего он готов сражаться.

- Успешно с песней «Вернись» в отборочном туре фестиваля выступила специалист по связям с общественностью городской больницы № 3 Альбина Тунгусова

Дети - Радость и гордость фестиваля.

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Фестиваль уникален не только своей географией, многожанровостью, но прежде всего личностями. Представить только, что в песенном конкурсе принимает участие 102 - летний ветеран Великой Отечественной войны из Гурьевска Георгий Койнов. Он уже спел со своими юными друзьями песню «Катюша».

- В сентябре 1940-го меня призвали в армию, а в 41-м попросился на фронт. Вскоре отправили защищать Сталинград, но наш эшелон разбили немцы. Чудом остался жив, попал в госпиталь. Поднялся на ноги и снова в бой, на Карельский фронт, где прорвали оборону противника и обеспечили безопасную переправу через реку Свирь. Там и встретил Победу, - рассказал о себе «КП» - Кемерово» Георгий Константинович.

Уже в мирное время на родине в Кузбассе он трудился в деревне Загорной, а затем прорабом Гурьевского стройуправления больше 30 лет строил жилые дома, школы, детсады, больницы.

Не жизнь - сплошная песня. И песня на фронте дух, ох как поднимала. Легче становилось, - добавил ветеран-долгожитель.

Все еще впереди

- Наш фестиваль «ПесниZаРодину» действительно многогранен и уникален, к нему присоединяются любители патриотической песни из других регионов страны. Участвуют люди самых разных профессий и возрастов, начиная от ребятишек детского сада до наших уважаемых ветеранов. Я благодарен всем, кто таким творческим способом выражает свою любовь к Родине и ее славной истории, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Эх, путь-дорожка фронтовая!

Напомним, в течение июня и июля будет определены победители регионального этапа конкурса. В августе лучших исполнителей выберут не только жюри, но и жители Кузбасса путем онлайн-голосования. А лучшие из лучших выступят в сентябре на гала-концерте, который пройдет в Кемерове