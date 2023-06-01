Аномально жаркая погода установится в Кузбассе в выходные дни

Аномальная жара накроет Кузбасс в выходные. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Кемеровский гидрометцентр представил предварительный прогноз погоды на выходные - жителям Кузбасса, не любящим холод, есть чему порадоваться: в ближайшие дни температура в регионе поднимется аж до +38 градусов! И ветер будет уже не северный, а южный.

Итак, в пятницу, 2 июня, в Кузбассе ночью будет +9...+14 градусов, местами +3...+8 градусов, а днем потеплеет до +26...+31 градуса. Ветер будет южного направления, 2-7 метров в секунду, днем местами с порывами до 13 метров в секунду. В целом ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится, но ночью и утром местами будет туманно. Горимость 5, местами 4, 3, 2 классов.

В субботу, 3 июня, будет еще теплее. Так, ночью ожидается +12...+17 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем будет жарко: +27...+32 градуса, а местами и +37 градусов. Ветер будет южный, 2-7 метров в секунду, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Из явлений погоды: переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северу местами небольшие дожди. Горимость 5, местами 4, 3 классов.

В последний день недели, воскресенье, 4 июня, ночью будет +12...+17 градусов, днем +28...+33 градуса, а местами +38 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость составит 2-7 метров в секунду, местами днем будут порывы до 14 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северу местами кратковременные дожди, грозы. Горимость 5, местами 4, 3 классов.