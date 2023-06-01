Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июня 2023 13:11

Министр МВД России Владимир Колокольцев наградил двух кузбасских подростков

Почетные Грамоты и ценные подарки получили 11-летний Егор Хайлов из Новокузнецка и 16-летний Вячеслав Медведев из Топок
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Награды от Министра МВД РФ подросткам вручил начальник ГУ МВД РФ по Кузбассу Геннадий Корниенко

Награды от Министра МВД РФ подросткам вручил начальник ГУ МВД РФ по Кузбассу Геннадий Корниенко

В четверг, 1 июня, Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил за неравнодушие и высокую гражданскую позицию 11-летнего новокузнечанина Егора Хайлова и за мужество и отвагу 16 - летнего топкинца Вячеслава Медведева Почетными Грамотами и ценными подарками.

«Комсомолка» уже рассказывала о поступке Егора Хайлова в марте. Напомним, возвращаясь после учебы мальчик, переходя дорогу, увидел на снегу кошелек, в котором находились банковские карты и 12 тысяч рублей, а также паспорт. Егор сразу позвонил в полицию и сказал, что хотел бы вернуть находку владельцу. Сотрудники дежурной части внимательно выслушали Егора, записали его адрес и приехали к нему домой. Полицейские сразу связались с хозяином и отдали ему потерянное имущество.

Геннадий Корниенко м Егор Хайлов

Геннадий Корниенко м Егор Хайлов

Мужчина был очень благодарен Егору, который избавил его от лишних хлопот по восстановлению документов. Кстати, несколько лет назад мальчик уже возвращал найденный паспорт с помощью полицейских. В этот раз он уже точно знал, как действовать в таких ситуациях.

Свои настоящие мужские качества Вячеслав Медведев проявил в ноябре прошлого года. Когда он гулял со своей девушкой в центре города Топки, к парню подбежала женщина и сбивчиво объяснила, что находившийся у нее в гостях мужчина похитил ее мобильный телефон и выбежал на улицу. Вячеслав, позвонив в полицию и сообщив о случившемся, догнал злоумышленника, скрутил его, и удерживал до приезда полицейских. Прибывший наряд доставил задержанного в отдел полиции. Похищенный гаджет вернули законной владелице.

Начальник ГУ МВД РФ вручает почетную грамоту Вячеславу Медведеву

Начальник ГУ МВД РФ вручает почетную грамоту Вячеславу Медведеву

Поздравляя кузбасских ребят, Министр Внутренних дел подчеркнул: «Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи - и это вдвойне отрадно».

Владимир Колокольцев поздравил юных кузбассовцев по видеосвязи

Владимир Колокольцев поздравил юных кузбассовцев по видеосвязи

Владимир Колокольцев напомнил, что 2023 год объявлен Указом Президента Российской Федерации Годом педагога и наставника.

- И наша встреча - еще одно доказательство высокой общественной значимости этой профессии. Не сомневаюсь, что учителя, тренеры, руководители кружков и, конечно, родители искренне вами гордятся, - отметил глава силового ведомства страны.

Награждение кузбасских подростков, проходило в режиме видео связи. А сами Почетные Грамоты и ценные подарки ребятам от Министра МВД России вручил начальник Главного Управления МВД России по Кемеровской области Геннадий Корниенко. Он также поблагодарил ребят за их по-настоящему взрослые и мужские поступки.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ