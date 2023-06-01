Министр МВД России Владимир Колокольцев наградил двух кузбасских подростков

Награды от Министра МВД РФ подросткам вручил начальник ГУ МВД РФ по Кузбассу Геннадий Корниенко

В четверг, 1 июня, Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил за неравнодушие и высокую гражданскую позицию 11-летнего новокузнечанина Егора Хайлова и за мужество и отвагу 16 - летнего топкинца Вячеслава Медведева Почетными Грамотами и ценными подарками.

«Комсомолка» уже рассказывала о поступке Егора Хайлова в марте. Напомним, возвращаясь после учебы мальчик, переходя дорогу, увидел на снегу кошелек, в котором находились банковские карты и 12 тысяч рублей, а также паспорт. Егор сразу позвонил в полицию и сказал, что хотел бы вернуть находку владельцу. Сотрудники дежурной части внимательно выслушали Егора, записали его адрес и приехали к нему домой. Полицейские сразу связались с хозяином и отдали ему потерянное имущество.

Геннадий Корниенко м Егор Хайлов

Мужчина был очень благодарен Егору, который избавил его от лишних хлопот по восстановлению документов. Кстати, несколько лет назад мальчик уже возвращал найденный паспорт с помощью полицейских. В этот раз он уже точно знал, как действовать в таких ситуациях.

Свои настоящие мужские качества Вячеслав Медведев проявил в ноябре прошлого года. Когда он гулял со своей девушкой в центре города Топки, к парню подбежала женщина и сбивчиво объяснила, что находившийся у нее в гостях мужчина похитил ее мобильный телефон и выбежал на улицу. Вячеслав, позвонив в полицию и сообщив о случившемся, догнал злоумышленника, скрутил его, и удерживал до приезда полицейских. Прибывший наряд доставил задержанного в отдел полиции. Похищенный гаджет вернули законной владелице.

Начальник ГУ МВД РФ вручает почетную грамоту Вячеславу Медведеву

Поздравляя кузбасских ребят, Министр Внутренних дел подчеркнул: «Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи - и это вдвойне отрадно».

Владимир Колокольцев поздравил юных кузбассовцев по видеосвязи

Владимир Колокольцев напомнил, что 2023 год объявлен Указом Президента Российской Федерации Годом педагога и наставника.

- И наша встреча - еще одно доказательство высокой общественной значимости этой профессии. Не сомневаюсь, что учителя, тренеры, руководители кружков и, конечно, родители искренне вами гордятся, - отметил глава силового ведомства страны.

Награждение кузбасских подростков, проходило в режиме видео связи. А сами Почетные Грамоты и ценные подарки ребятам от Министра МВД России вручил начальник Главного Управления МВД России по Кемеровской области Геннадий Корниенко. Он также поблагодарил ребят за их по-настоящему взрослые и мужские поступки.