20 взглядов на младенца Иисуса Христа

Фото: Пензаконцерт.

В филармонии Кузбасса состоится концерт под необычным названием «Двадцать взглядов на младенца Иисуса Христа». В программу включена музыка французских композиторов, в которой воплощены изящество стиля, возвышенная поэтика образов и яркая образность.

Откроет концерт давший ему название цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» одного из ведущих французских композиторов XX века Оливье Мессиана. Также прозвучат сочинения Габриэля Форе, Камиля Сен-Санса и Клода Дебюсси. Это ставшие популярными и любимыми миниатюры, которые прозвучат в аранжировке для саксофона и органа.

Во втором отделении представлена музыка Бизе - части из его оперы «Кармен» и знаменитое «Болеро» Равеля, которое пленило не только слушателей, но и хореографов, и ставилось не один раз в качестве балетного номера.

Программу представят:

Павел Новиков-Растопнин - выпускник Харьковского института искусств по классу дирижирования и саксофону, Московского института имени М. М. Ипполитова-Иванова по классу композиции и вокалу. Является художественным руководителем и дирижером Московского ансамбля солистов «ВОЛГАORCHESTRA».

Андрей Бардин - заслуженный работник культуры Красноярского края, лауреат всероссийских и международных конкурсов, создатель образовательных циклов программ для детей и молодежи, знатоков и любителей органной музыки.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

3 июня, начало в 18.00

Цена билетов: от 600 до 700 рублей