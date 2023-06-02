Фото: кинотеатр «Октябрь».

Кинотеатр «Октябрь» вновь открывает сезон бесплатных летних показов. И первым в этом списке - замечательный детский фильм «Не хочу быть взрослым» с Натальей Варлей и Евгением Стебловым, а также Юрием Никулиным и Евгением Евстигнеевым в эпизодических ролях.

Фильм начинается с того, что родители шестилетнего Павлика хотят сделать из своего любимого сына эрудита. Они постоянно заставляют мальчика много читать, учиться и добиваться успехов. Маме с папой так хочется, чтобы их сын во всем был первым. Однажды Павлик с родителями прилетает из Петропавловска-Камчатского, где они живут, погостить к своей бабушке в деревню в Подмосковье. Узнав о строгом расписании Павлика, сердобольная бабушка тут же отпускает его гулять. Мальчик, решив отдохнуть от родителей, садится на автобус и отправляется в веселое путешествие по Москве.

А в финале выясняется, что шестилетний мальчонка, так много получивший от своих родителей, оказывается даже в чем-то умнее их. И именно его слова вынесены в название - «Не хочу быть взрослым».

Бесплатный сеанс пройдет в малом зале «Октября». В зависимости от погодных условий кинопоказ может быть перенесен на площадь перед кинотеатром.

Кинотеатр «Октябрь»

пр. Металлургов, 42, т.: (384-3) 45-23-09

3 июня, начало в 20.30

Вход свободный