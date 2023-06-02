Русский характер: папа победил ДЦП, мама без рук и ног - судьбу, сын растет помощником и спортсменом

Галя, Денис, сынишка Валерик на отдыхе за городом. Фото: архив семьи.

Денис Шуренков в 26 лет привез любимую в челябинский загс и шел за инвалидной коляской, не замечая сочувственных взглядов. У его невесты нет рук и ног?... Ну и что?

У его Гали два пальчика всего, они на правой руке (а левая - по локоть, и одна нога - половина, и другая - с неопорной ступней)... Но, взяв «загсовую» авторучку мизинцем и безымянным, Галя поставила уверенную подпись и уверенно надела так же уверенному Денису кольцо на палец.

- А я ей обручальное колечко надел на цепочке на шею. Кольцо можно было бы и ей на палец. Но я понимал: так носить ей будет неудобно, - вспоминает 35-летний Денис тот день - самый в жизни главный, с их решением - быть вместе всегда.

...И свое кольцо Денис носит не снимая. Он глава семьи, опора жене и родившемуся вскоре первенцу. А еще у Дениса характер, гены деда, строителя КМК. И их Денис, уже здорово видно, передал сыну Валере...

«Вместе!»

Про историю любви мальчишки из Кузбасса и девчонки из Центральной России - Дениса Шуренкова и Гали Лобовой - впору снимать кино.

Часть первая. Галя. Родилась в роддоме Воронежа, у малышки оказались недоразвиты ручки и ножки. «Ребенок не жилец», - смотрели, ошибаясь, вперед медики, уговаривая мать от дитя отказаться. И она с трудом согласилась. Родным сказала, что ребенок умер... А Галя выжила и росла умной, веселой и несдающейся. В Кусинском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями, куда ее, на Урал, перевели из Воронежа, она уже в шесть лет пошла в первый класс. И училась ходить на протезах. И была «всезнайкой» (училась на «пять») и душой компании. И там же, в Кусе, встретила Дениса.

А перед выпуском, узнав из личного дела, какой ее родной город, написала туда в соцзащиту, и ее «связали» с мамой и папой. И те, потрясенные, что жива, приехали, попросили прощения. И с тех пор и родители, и Галя, и уже галечкина семья друг к другу давно «приросли», и Галя, Денис, Валера на машине ездят за 1700 км в Воронеж в гости.

Обязанности по дому обычно распределены так - Галя пылесосит и стирает... Фото: архив семьи.

Часть вторая. Денис. А он должен был родиться на Алтае, в селе, в колхозном доме, расти на молоке и свежем воздухе.

- Но жена перед родами стала рваться в Новокузнецк, там жили ее и моя мамы. И то ли спешный переезд, она сорвалась, уехала вперед одна, то ли родовая травма, но Денису в новокузнецком роддоме поставили диагноз - детский церебральный паралич, - вспоминает отец Дениса - Виктор. - Жена была в шоке. Своего жилья нет. Сыну предстоит серия операций на ногах, и когда-нибудь, может, и встанет или же нет… И врачи сказали ей, что ребенка лучше передать государству, оно вылечит за госсчет. Жена написала «отказную», ни с кем не советуясь… Потом мы ходили и ходили в Дом ребенка. Нам разрешали гулять с Денисом. От операции до операции. А потом пришли тяжелые 1990-е (с многомесячными задержками зарплат и выживанием на одной картошке. - Авт.). И мы приехали к Денису, а его нет. Оказалось: перевели в спецдетдом на Урал, в Кусу, и там продолжали спасать его ноги. В общей сложности Денису сделали шесть операций. Сын стал ходить. Он писал об этом нам. Мы писали ему… И не скрывали: виноваты, так виноваты, что сын растет далеко от нас.

…Но Денису и Гале повезло: тот детдом в Кусе стал им родным. И подружились они еще совсем детьми... Денису было лет девять, Гале восемь.

- И было в то время у всех у нас любимое занятие - меняться. Сейчас это, наверно, выглядит смешно... А я к Гале тогда подошел... У меня - сухие духи, такой пакетик, они пришли ко мне тоже из обмена, пахли не очень, но обещали аромат в шкафу лучше. А у нее для обмена была шкатулка, сшитая из открыток... И, впервые разговорившись, я в упор не видел, что у Гали нет рук, ног. Притянула душа… И, кстати, со шкатулкой Галя не рассталась... - улыбается Денис.

…И шли школьные годы. И они, двое, дружили и еще не знали, что дружба перейдет в любовь. И после выпускного он, уехав по возрасту первым, обнял в Новокузнецке бабушку, отца, старшего брата, сходил на могилу матери, выучился в колледже, получил, как интернатский, квартиру.

- Но меня тянуло назад. Я поступил в Челябинский техникум легкой промышленности. Нашел Галю, ее уже в дом-интернат для престарелых и инвалидов перевели. А встретились и поняли - больше ни за что не расстанемся, - говорит Денис.

- Она - твой идеал. А чем ты покорил ее сердце?

- Я добросовестный, ответственный, спокойный, я на всю жизнь такой...

...Денис варит... Фото: архив семьи.

Часть третья. Сын! После признания влюбленных друг другу Галя поехала учиться в экономический колледж (под Рязань). Это была ее мечта, и родители ее повезли. А Денис приехал следом. И Галя выучилась там на программиста. Он, чтобы быть вместе, окончил отделение «Экономика и бухучет» с красным дипломом. И вернулись вместе в Челябинск с дипломами (но по профессии работы ни тогда, ни потом не нашли, и оба работают сейчас в банке. - Авт.), «осели», объединили жилье в одно.

- И случилось счастье. Мы стали ждать ребенка! В консультации повезло - врач Галю рожать не отговаривала, а поддержала, - продолжает Денис. - Мы понимали: риск есть, вдруг сбой, который случился перед рождением Гали, произойдет и дальше, хотя врачи так толком и не знают причину... А нам с Галей генетик сказала, что вероятность передачи сбоя есть, и это 50 на 50. Но это слова, а глубокого исследования не было... И Галя меня спросила: «...если родится ребенок больным, уйдешь?» - «Нет! Как мне без вас?!» Ведь мы сына уже так сильно любили и уже так сильно ждали... И имя выбрали заранее - Валерий, что означает «здоровый, сильный». И сын родился здоровым, вес 2800 граммов, рост 50 см, по шкале Апгар 8 баллов из 10... И забирал я Галю с Валерой из роддома с ее приехавшими мамой и папой... Они научили нас купать, пеленать... А уехали они, и мы, конечно же, справились. Галя сына с рук не спускала. Я тоже. Гуляли мы - в одну линию. Сначала коляска с сыном, за ней коляска с Галей, замыкаю, за всех отвечаю я... И сын рос некапризным, с ним было и есть легко.

...Валерик помогает помыть посуду. Фото: архив семьи.

После рождения сына Гале сделали новые протезы ног и левой руки. Но походила немного - и начались боли, и Галя, намучившись, пересела снова на коляску. И КТ показало вдруг врожденный вывих бедра, и так протезы стали лишь для красоты и редкими, «на выход». И даже протез левой руки с «умным» суставом отложила в сторону, и он стал тоже «на выход», неудобен. И если пошлет Господь второго малыша, Галя нянчить его будет снова своими руками, какие есть, «...так надежнее».

...В два с половиной года мама и папа отдали Валеру на ОФП (общую физическую подготовку).

- А года четыре на занятия сын проходил, и тренер отобрал Валеру в команду - в школу олимпийского резерва на спортивную гимнастику. Сын влюблен в спортивную гимнастику! А в обычной школе - он в первом классе - влюблен в математику и в физкультуру... По спортивной гимнастике на днях прошли очередные соревнования, победы наши еще впереди, а из старых побед - сын в шестерке лучших... - гордятся Денис и Галя.

...Кстати, два обручальных кольца мамы и папы одинаковы, размером тоже. На каждом - крутящаяся круглая вставка. Совпадением это было или им знаком о будущем? Сын, как подрос, попал в спортивную гимнастику, полюбил упражнения на кольцах.

У сына - Валеры - спортивный дар... Фото: архив семьи.

...Родные Дениса со дня его свадьбы гордятся его семьей и его ответственностью. Бабушка Анна Алексеевна несколько лет назад перед смертью так и сказала, что Денис характером - в деда - Григория Семенова, погибшего 17 декабря 1959-го в аварии на КМК. Тогда из-за взрыва гремучей смеси обрушилась домна и погибло больше 50 человек, и десятки были ранены. Они все - поколение героев, строивших КМК. И погибших в тот вечер было много, потому что готовили к ускоренному пуску домну и было много вышедших дополнительно на смену и добровольцев. Деда Дениса - Семенова - достали из-под завала еще живым. Он умер в больнице, не успев главного - сыграть свою свадьбу, дать свою фамилию сыну. Через 55 лет после того взрыва регистрация брака Дениса и Гали выпала случайно - и неслучайно - на памятный юбилейный декабрь КМК. И внук, Денис, обрел пропавшее родовое семейное счастье. И нашел свое собственное.