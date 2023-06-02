Неравнодушная новокузнечанка помогла вернуть домой пропавшего юношу

Юного новокузнечанина местная жительница заметила именно здесь - на автовокзале. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Жительница южной столицы Кузбасса помогла полицейским разыскать пропавшего юношу. За внимательность и неравнодушие полиция региона приняла решение поощрить женщину.

Юноша без спроса ушел от своего опекуна и домой не вернулся. Мужчина сразу забил тревогу. Пропал, сказал в дежурной части, и все, причины не объяснил. Да, они впрочем, и не важны были. Главная цель - разыскать мальчика. Поиски его организовали моментально.

- Подключили инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых, оперуполномоченных. Ориентировку с приметами подростка передали всем патрульным нарядам всей Кемеровской области, информацию разослали в средства массовой информации, выставили в соцсети, - сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Кузбассу.

Сработало! В дежурную часть Новокузнецка позвонила местная жительница, и сказала, что по ее мнению, она нашла того кого искали.

- Проходила днем возле автовокзала, смотрю, юноша стоит точь в точь похожий на того, кого увидела в соцсети. Точно он, подумала, но быстрее чем подумала, уже позвонила в полицию. Под сиреной Госавтоинспекция примчалась, кажется, за минуту - две, - рассказала новокузнечанка.

Ее бдительность подтвердилась, школьник оказался той самой драгоценной пропажей.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства этого случая, закончившегося, к счастью, хорошо. Но могло быть совсем иначе. И эту мысль полицейские обязательно донесут до самого подростка и до его опекуна.

Сотрудники полиции приняли решение о поощрении местной жительницы за внимательность и неравнодушие.

- Хорошо, что у нас есть люди, которым не безразличны судьбы вот таких вот маленьких и юных людей, - отметили в силовом ведомстве Кузбасса.

Это уже не первый случай, когда в Кузбассе, и именно в Новокузнецке бдительные горожане помогают полицейским находить детей.

23 марта этого года «Комсомолка» уже писала о неравнодушном новокузнечанине, заметившим на остановке общественного транспорта по улице Горького одинокую маленькую девочку. Мужчина срочно вызвал полицию, сотрудники которой вернули ребенка домой. Позже выяснилось, что 20-летняя мама, оставив спящую дочь, «выбежала» в магазин. Девочка проснулась, испугалась, заплакала и через окно комнаты первого этажа выбралась из квартиры на улицу. Пошла маму искать и заблудилась на одной из остановок.