Кемеровский школьник может стать советником министра просвещения России.

Десятиклассник кемеровской общеобразовательной школы № 14 Егор Семенов стал победителем в конкурсе «Школьная Лига лекторов», который прошел в рамках проекта Российского общества «Знание». 1 июня министр просвещения России Сергей Кравцов предложил юноше стать его советником на общественных началах. Егор пока думает.

Сергей Кравцов, принявший участие в фестивале «Движение Первых», который открылся 1 июня на ВДНХ, встретился с юным кемеровчанином лично.

- Егор, поздравляю тебя, что ты стал победителем. Это очень серьёзный этап, достижение. Хочу тебе предложить стать моим советником на общественных началах по просветительской деятельности, - заявил Сергей Кравцов.

В пресс-службе Минпросвещения уточнили, что в конкурсе для молодых лекторов участвуют школьники от 14 до 17 лет. В этом году за победу боролись 40 конкурсантов.

Одноклассники и учителя Егора были не столько уверены в его победе, сколько ее очень ожидали, - парадоксальным образом признались они « КП» - Кемерово».

Егора Семенова в родной школе называют молодым ученым. Несколько лет он является слушателем Кузбасского технического университета имени. Т.Ф Горбачева и образовательного фонда Андрея Мельниченко, где нередко выступает перед экспертами со своими научными темами и исследовательскими проектами.

- Для меня важно обернуть сложные формы и вещи в простые слова и мысли. Чтобы было доступно понятно всем. Как у Станиславского: «Легче, проще, выше, веселей». Я и конкурсе «Школьная Лига лекторов» старался чувствовать себя легко и свободно. Может быть, поэтому и получилось, - признался «КП» - Кемерово» Егор Семенов.

Парень признался, что не живет одной лишь наукой. Любит кататься на лыжах и играть в волейбол, занимается общественной деятельностью.

- Словом живу, радуюсь и мечтаю, как все люди, получаю удовольствие абсолютно от всего, что вижу и слышу, - улыбнулся Егор Семенов.