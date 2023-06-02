В Кемерове начала работу городская экологическая школа

Фото: Центр дополнительного образования детей имени Веры Волошиной.

От фрагментарного – к целому

Сейчас в обычных российских школах нет системной практики экологического образования, так как по тому же образовательному стандарту экология - интегрированный предмет, то есть, не обязательный, а дополнительный. Поэтому основы экопросвещения фрагментарно даются на предметах вроде биологии или географии. Экологическим проблемам может уделяться пара глав в учебнике или вовсе несколько абзацев, поэтому учителя отводят на эту тему, как правило, один-два урока. Особого следа в головах большинства обучающихся, следует признать, они просто не успевают оставить.

Правда, на помощь приходит система дополнительного образования, где есть экологические объединения или кружки юных натуралистов: там знаний в данном направлении можно получить больше. И не только теории.

- Экологическое образование и просвещение должны включать не только теоретические знания, но и практические навыки: как экономить разные природные ресурсы (воду, энергию и другие), как правильно обращаться с отходами, и многое другое, - отмечает педагог дополнительного образования кемеровского Центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной Александра Радостева.

Этот центр стал участником регионального проекта «Создание новых мест для региональных систем дополнительного образования детей по естественнонаучной направленности» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Проект направлен на повышение качества образовательных программ, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными потребностями.

Навык будущего

В рамках федерального проекта Центр дополнительного образования детей имени Веры Волошиной открывает новые образовательные места для 90 учащихся по естественнонаучной направленности «Диалог наук».

- Мы хотим поделиться новинками образования, при этом объем информации для учащихся будет куда больше, чем они могли бы получить на стандартных уроках. Также дети на практических занятиях смогут экспериментировать, изучать и развиваться, - рассказала Александра Радостева.

В рамках проекта 1 июня в Кемерове стартовала работа городской экологической школы для учащихся школы № 5 по программе «ЭкоГрад». Их познакомят, к примеру, с такими темами, как экологическое проектирование, гидрологический цикл и условия современной Земли, геоинформационные технологии, мониторинг состояния атмосферы, исследования атмосферных осадков, мероприятия по охране почв, экосистем города и здоровья населения.