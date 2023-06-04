Кемеровский аэропорт закрыт до 5 июня из-за дефектов взлетно-посадочной полосы

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 4 июня, еще с утра в соцсетях распространилась информация, что до понедельника, 5 июня, были отменены рейсы в кемеровском аэропорту имени А.А. Леонова. Причиной были названы проблемы с навигацией.

Однако в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта были обнаружены дефекты, которые возникли вследствие погодных условий.

Так, из-за выявленных проблем самолет авиакомпании «Северный ветер», который летел из Сочи в Кемерово, приземлился в аэропорту Новосибирска. Кроме того, рейс авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска в областную столицу Кузбасса задержан до 5 июня.

По данному факту Новосибирская и Кемеровская прокуратуры проводят надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг - в аэровокзалах организован выездной прием граждан.

Также проводится прокурорская проверка на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов в международном аэропорту Кемерова.

На момент 17:00 воскресенья, 4 июня, онлайн-табло кемеровского аэропорта информирует, что рейс в Новосибирск со временем вылета 13:45 задерживается до 06:05 понедельника, 5 июня, как и рейс из Новосибирска со временем прилета 13:05 задерживается до 05:55 понедельника, 5 июня. А рейс до Казани со временем вылета 17:00 отменен. На данный момент изменений касательно рейсов завтрашнего дня нет.