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Звезды25 мая 2023 4:01

Кузбасс присоединится к Международному фестивалю русского языка и литературы

Кемеровчан и гостей города приглашают на музыкально-поэтический вечер, посвященный великому русскому поэту
Яков КРЫМСКИЙ
Фото: Филармония Кузбасса.

Фото: Филармония Кузбасса.

Кемеровская область не осталась в стороне от Международного фестиваль русского языка и литературы «Матрица речи». В Филармонии Кузбасса в рамках фестиваля в день рождения великого поэта и писателя Александра Пушкина состоится музыкально-поэтический вечер «Союз волшебных звуков, чувств и дум» (6+). Начало в 19.00.

Известно, что Пушкинская поэзия и проза сыграла исключительную роль не только в русской, но и в мировой литературе. Кроме того, она оказала огромное воздействие и на музыку. Замечательные повести и драмы, сказки и поэмы, стихотворения Пушкина служили и по сей день служат неиссякаемым источником вдохновения. Сколько композиторов в своем творчестве запечатлело образ гениального поэта, сколько замечательных музыкальных произведений написано на его бессмертные сюжеты!

В программе - музыкальные произведения, связанные с творчеством А. С. Пушкина, и его стихотворения.

Билеты на концерт доступны по Пушкинской карте.

КультураКультура: музыка