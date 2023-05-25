Кузбасс присоединится к Международному фестивалю русского языка и литературы

Фото: Филармония Кузбасса.

Кемеровская область не осталась в стороне от Международного фестиваль русского языка и литературы «Матрица речи». В Филармонии Кузбасса в рамках фестиваля в день рождения великого поэта и писателя Александра Пушкина состоится музыкально-поэтический вечер «Союз волшебных звуков, чувств и дум» (6+). Начало в 19.00.

Известно, что Пушкинская поэзия и проза сыграла исключительную роль не только в русской, но и в мировой литературе. Кроме того, она оказала огромное воздействие и на музыку. Замечательные повести и драмы, сказки и поэмы, стихотворения Пушкина служили и по сей день служат неиссякаемым источником вдохновения. Сколько композиторов в своем творчестве запечатлело образ гениального поэта, сколько замечательных музыкальных произведений написано на его бессмертные сюжеты!

В программе - музыкальные произведения, связанные с творчеством А. С. Пушкина, и его стихотворения.

Билеты на концерт доступны по Пушкинской карте.