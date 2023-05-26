Маленьким кемеровчанам покажут сказки Пушкина

Фото: Филармония Кузбасса.

Во вторник, 6 июня, маленьких кемеровчан ждет встреча с литературно-музыкальной программой по мотивам сказочных произведений Александра Пушкина (0+). Из них «Сказка о рыбаке и рыбке» – пожалуй, самая известная. Знакомый сюжет украсит прекрасная музыка в исполнении Губернаторского симфонического оркестра. Она поможет представить и разбушевавшееся море, и красавицу-рыбку, и отчаяние старика, и разбитые надежды властной старухи.

«Сказка о Золотом петушке» – последнее волшебное произведение для детей, написанное известным писателем. Оно получилось особенно мистическим и загадочным. Поучительная история расскажет о царе Дадоне, прекрасной Шамаханской царице и сказочном Золотом петушке и покажет, как важно всегда выполнять свои обещания.

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер лауреат международных конкурсов Тао Линь

За дирижерским пультом – Василий Шульга.

Артисты литературного театра «Слово».

Ведет концерт музыковед Ольга Гусева.

Начало литературно-музыкальой программы для самых маленьких «Сказка ложь, да в ней намек...» - в 11.00. Мероприятие состоится в рамках международного фестиваля русского языка и литературы «Матрица речи».