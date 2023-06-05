В Кузбассе стартовал пляжный сезон - открылись первые пляжи

Первые пляжи открылись в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе заработали первые пляжи: шесть объектов открылись в Беловском и Гурьевском муниципальных округах, а также в Прокопьевске. Всего же в этом году в Кемеровской области планируется открыть свыше 80 мест отдыха у воды и пляжей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Так, жители Беловского МО могут теперь нежиться на пляжах «Беловский» и «Ассоль», а для проживающих в Гурьевском МО открыт пляж «Салаирские Плесы». Прокопчанам в этом отношении повезло больше всех - для них заработали сразу три пляжа: «Волна», «Специализированный» и «Зенковский».

В МЧС по Кузбассу отметили, что открытые объекты отвечают всем необходимым требованиям безопасности: дно водоемов предварительно было исследовано водолазами, а разрешенная для купания зона ограждена буйками. Кроме того, на пляжах работают спасательные посты, где всегда дежурят спасатели.

Сотрудники МЧС акцентировали внимание граждан на том, что безопасными могут быть купание и отдых у воды только в специализированных местах - на санкционированных пляжах и местах отдыха.

В ведомстве также призвали жителей соблюдать элементарные правила безопасности и напомнили о них. Так, не стоит идти купаться в состоянии опьянения, не нужно нырять в незнакомых местах, поскольку на дне могут быть травмоопасные предметы, не следует купаться в заболоченных местах, где есть водоросли или тина, а также нельзя заплывать за буйки. Кроме того, цепляться за лодки или подплывать к проходящим суднам может быть опасно для жизни.

В случае возникновения опасной ситуации или при происшествии не нужно стесняться звать на помощь спасателей, при этом ни в коем случае нельзя подавать крики ложной тревоги. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру «112».