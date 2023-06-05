Ближайшие дни в Кузбассе будут еще жарче

В Кузбассе сохраняется аномальная жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не так давно кузбассовцы кутались в теплые одеяла и ходили по улицам в пальто, потому что было очень холодно для весны, однако лето сразу с первых же дней показало, что задерживаться не планирует - вот уже больше недели в регионе не просто жарко, а экстремально жарко. И, согласно прогнозам Кемеровского гидрометцентра, такая тенденция не заканчивается: на ближайшие три дня обещают повышение температуры до +39 градусов. Горимость будет 5 (чрезвычайная), местами 4 (высокая) классов.

Так, во вторник, 6 июня, ночью прогнозируется +15...+20 градусов, местами +9...+14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +32...+37 градусов. Ветер будет юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.

В среду, 7 июня, ночью термометры будут показывать +17...+22 градуса, местами +10...+15 градусов, а днем будет пекло - температура достигнет значений +34...+39 градусов. Ветер будет также юго-восточным со скоростью 2-7 метров в секунду, днем местами с порывами до 12 метров в секунду. Будет небольшая облачность, осадков не предвидится.

В четверг, 8 июня, ночью будет по-прежнему тепло: +17...+22 градуса, местами +11...+16 градусов. Днем будет так же, как и в среду, экстремально жарко - обещают +34...+39 градусов. Направление ветра изменится на южное, скорость будет такой же - 2-7 метров в секунду, порывы достигнут местами 14 метров в секунду. Облачность уже станет переменной, однако осадков за собой не принесет, лишь местами днем могут пройти кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, на период с 18:00 5 июня по 18:00 8 июня в Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.