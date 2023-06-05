Новый хвойный лес «Сада памяти» появился в Кузбассе с участием волонтеров ЭЛСИ

Фото: Оргкомитет акции Сад памяти

Густой хвойный лес, который здесь появится через десятилетия, простоит веками: неслучайно для посадок выбрали именно ель – дерево долговечное, красивое, с настоящим стойким характером. Руководитель департамента лесного хозяйства Кузбасса Елена Качканова подчеркнула: за время проведения акции «Сад памяти» в регионе благодаря местным жителям и волонтерам появилось почти полтора миллиона деревьев, которые пополнили лесной пояс России.

Фото: Оргкомитет акции Сад памяти

«В этом году мы поставили перед собой амбициозную цель – высадить в Кузбассе миллион деревьев. Мы видим какой отклик акция находит у наших жителей: на акцию приходят целыми семьями, приезжают сотрудники предприятий. Не стало исключением и наше сегодняшнее мероприятие. Отмечу, что мы не останавливаемся на достигнутом и лесовосстановление в Новокузнецком районе будет также продолжено в рамках весенних и осенних кампаний», – сказала руководитель департамента лесного комплекса Кузбасса Елена Качканова.

Фото: Оргкомитет акции Сад памяти

Хвойный лес дополнили 5 000 молодых елей. Озеленить удалось почти полтора гектара земли – теперь это не только памятный сад, но и вклад в экологию региона. Поэтому и поддержать акцию приехали корпоративные добровольцы ЭЛСИ – горняки-волонтеры «Разреза Кийзасского» и «Разреза Верхнетешского». Они внесли свой вклад в лесовосстановление. ЭЛСИ – генеральный партнер «Сада памяти», сотрудники и руководство компании поддерживают акцию четвертый год.

Фото: Оргкомитет акции Сад памяти

«Для нас очень важно сохранить память о героях, подаривших мирное небо над головой; память о тех, благодаря кому мы имеем возможность дышать, жить, работать и любить. Не менее важно вносить вклад в охрану окружающей среды, озеленение территорий. Именно поэтому ЭЛСИ поддерживает такие акции как «Сад пямяти». В ней и глубокий исторический смысл, и забота о природе», – прокомментировал директор «Разреза Верхнетешского» Михаил Рудаков. Сегодня он лично присоединился к высадкам и провел с лесу весь день.

Фото: Оргкомитет акции Сад памяти

После плодотворной работы участникам предложили горячий чай с пирожками. «Это, конечно, создает особое настроение, как-то душевно все – вот мы высадили густой ельник, потом чай попили – и снова за дело», – отметила специалист КСО ООО «Разрез Кийзасский» Юлия Бельских.

Фото: Оргкомитет акции Сад памяти

Всего в рамках «Сада памяти» в России и за рубежом появятся более 27 миллионов зеленых насаждений. К слову, за 4 года акция уже преодолела рубеж в 100 миллионов деревьев.

Об акции «Сад памяти»:

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Фонда памяти полководцев Победы, при поддержке Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства и реализуется в поддержку национального проекта «Экология», а также при содействии Фонда президентских грантов.

Символизм акции – появление зеленых памятников в честь героев – решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда, и позволяет участникам акции снижать свой углеродный след. Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения акции в акции приняли участие миллионы человек из более чем 50 стран мира. Для участия в акции «Сад памяти» необходимо зарегистрироваться на карте акции. Весь необходимый инвентарь и посадочный материал предоставляют организаторы. Поддержать акцию можно в формате #СадПамятиДома – достаточно посадить дерево у себя на участке и добавить свою локацию на карту.