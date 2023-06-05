Россельхозбанк утроит кредитный портфель в РХК

Фото: пресс-служба РСХБ.

Россельхозбанк намерен поддержать производителей рыбохозяйственного комплекса в строительстве рыбоперерабатывающих заводов, судов-краболовов и иных элементов инфраструктуры РХК, в результате чего по итогам 2025 года кредитный портфель РСХБ в отрасли вырастет в 3,3 раза.

- Росрыболовство оценило дополнительные потребности рыбного комплекса в финансировании на ближайшие три года в 92 млрд рублей. Мы подготовили комплекс мер, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса, и рассчитываем, что более половины инвестиционного потенциала будет реализовано Россельхозбанком, – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

В текущий момент в фокусе внимания банка – закладка 5 краболовных судов в Северо-Западном федеральном округе, 30 краболовных судов и 30 иных объектов в Дальневосточном федеральном округе, включая заводы по переработке. Два этих округа обеспечивают России 83% вылова и 87% переработки РХК. Во втором полугодии 2023 года Россельхозбанк поддержит производителей в привлечении необходимого финансирования для реализации обязательств, взятых на себя в ходе аукционов распределения инвестиционных квот.

Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка отмечают: потребление рыбы и рыбной продукции в стране растет и составляет 22,6 кг на человека в год, при этом к 2025 году оно может достичь 24 кг на человека в год. На экспортном направлении спрос на российскую продукцию остается высоким, несмотря на перераспределение рынков сбыта. Так, Республика Корея и Китай по-прежнему лидеры по доле импорта, однако появились и новые направления: Малайзия, Кувейт. Для повышения конкурентоспособности на зарубежных рынках российским производителям требуется большая доля продукции с глубокой степенью переработки. В общем объеме производства она выросла с 2017 по 2022 гг. на 5,8 процентного пункта до 31%.

В дополнение к активному финансированию банк намерен развивать зонтичное обслуживание отрасли: проводить специализированные фестивали, реализовывать адресные программы по развитию агротуризма в РХК, пополнять базу вакансий «Я в Агро» подходящими предложениями, развивать «рыбные» сервисы на B2B-платформе Свое Фермерство,FishWeb, проводить стратегические сессии и поддерживать мероприятия.

В результате реализации комплексной программы поддержки предприятий РХК кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте РХК увеличится в 3,3 раза.

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