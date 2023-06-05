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5 июня 2023 11:25

В Новокузнецке утонул маленький ребенок

В настоящее время на месте ЧП работают следователи
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
На месте трагедии работают следователи.

На месте трагедии работают следователи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке в понедельник, 5 июня, произошла трагедия: в одном из искусственных водоемов в Новоильинском районе города утонул семилетний ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

В Управлении СК России по Кемеровской области подтвердили эту информацию, однако детали трагедии пока неизвестны.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно оперативная группа, - сообщили в пресс-службе Следкома Кузбасса. - Выясняются все обстоятельства происшествия.

В ведомстве напомнили, что родителям не стоит оставлять маленьких детей без присмотра даже на пару минут. Этого времени хватает, чтобы с любопытными ребятишками произошли несчастный случай или трагедия.

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