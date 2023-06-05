Семилетний мальчик в Новокузнецке утонул на глазах младшего брата

На месте трагедии работаю следователи. Фото: СУ СК России по Кемеровской области.

В Новокузнецке в понедельник, 5 июня, произошла трагедия: в одном из искусственных водоемов у новостроек в Новоильинском районе города утонул семилетний ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в Управлении СК России по Кемеровской области.

По предварительным данным, мальчик с младшим четырехлетним братом находились на берегу водоема, который располагается неподалеку от их дома, без присмотра взрослых. Старший мальчуган вошел в воду и стал тонуть прямо на глазах малыша. Тот, увидев, что брат исчез под водой, вернулся домой и сообщил родителям о случившемся. А те уже позвонили в полицию и спасателям. Увы, водолазы, прибывшие на место, обнаружили мальчика в водоеме уже без признаков жизни.

Местные жители рассказали «Комсомолке», что в этом пруду никто никогда не купался: слишком маленький, слишком грязный, слишком близко к домам. Почему ребенок решил войти в пруд, остается неизвестным.

На момент подготовки публикации на месте происшествия работали следователи, устанавливая все обстоятельства трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ход проверки, проводимой СУ СК России по Кемеровской области, находится на контроле у прокуратуры региона.

В связи с этим случаем в Следкоме Кузбасса напомнили, что родителям не стоит оставлять маленьких детей без присмотра даже на пару минут. Этого времени хватает, чтобы с любопытными ребятишками произошли несчастный случай или трагедия.