Кузбасский производитель сантехники и горно-шахтного оборудования внедрит в производство бережливые технологии

Фото: пресс-служба РЦК.

Новокузнецкий завод «Универсал» - один из старейших в Кузбассе производителей санитарно-технических изделий, продукции строительного назначения и горно-шахтного оборудования - присоединился к нацпроекту «Производительность труда». При экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие внедрит бережливые технологии в производство корпуса редуктора. С помощью бережливых технологий без дополнительных инвестиций в производство в компании рассчитывают снизить издержки и нарастить выпуск данного вида продукции для предприятий горнодобывающих отраслей.

- Кузбасским машиностроителям нацпроект помогает не только повысить эффективность производства, но и решить задачу по наращиванию объемов выпуска импортозамещающей продукции. В последние годы предприятие много сил и средств вкладывает в модернизацию производства, что позволяет ему практически не зависеть от импортных поставок сырья и комплектующих и обеспечивать высокое качество продукции при сравнительно невысокой цене. Бережливые технологии помогут сделать продукцию предприятия еще более конкурентоспособной, - отмечает заместитель председателя правительства Кузбасса - министр промышленности региона Леонид Старосвет.

В ближайшее время специалисты РЦК вместе с коллективом предприятия проведут диагностику всех производственных процессов на пилотном участке, выявят проблемы, снижающие эффективность работы и дадут рекомендации, как устранить существующие потери времени и ресурсов.

Участие в нацпроекте рассчитано на три года. Первые результаты можно будет увидеть уже через полгода. В течение шести месяцев перестраивать работу и достигать результатов коллектив будет вместе с экспертами РЦК. В течение последующих 2,5 лет предприятие самостоятельно будет тиражировать полученный опыт на другие производственные участки.

Фото: пресс-служба РЦК.

СПРАВКА «КП»

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получают уже 69 компаний несырьевых отраслей экономики.