До 2025 года в Кузбассе газифицируют 33 населенных пунктов

В Кузбассе продолжается газификация частного сектора.

Во время рабочей поездки в Новокузнецк губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проинспектировал, как идет газификация частного сектора города. Он лично встретился с жителями нескольких улиц.

- Оборудование поставили, подключили его к отоплению, к воде. Поставили котел. Трудностей никаких не было – написали заявление в Газпроме, и потом пришли специалисты с проектной документацией. Все сделали быстро, - рассказала главе региона жительница Новокузнецка Галина Хлынова.

Газификация частного сектора региона, по мнению Сергея Цивилева позволяет обогревать свои дома менее трудоемким способом и экономить на оплате электроэнергии.

- В следующем году в Новокузнецке введут в эксплуатацию 21 газораспределительную сеть, - сообщил Сергей Цивилев.

Строительство первых трех газопроводов протяженностью 30 километров в новокузнецких микрорайонах Малоэтажный и Верхняя колония, завершено в минувшем году.

- Это позволяет на первом этапе обеспечить газом свыше 925 домов. После этого специалисты приступили к работам в частном секторе, - уточнили в администрации Новокузнецка.

При этом в администрации Правительства Кузбасса уточнили, что перевод домов частного сектора на газ был бы невозможен без субсидии.

- Из федерального бюджета в размере 240 тысяч рублей ее получили уже более тысячи новокузнечан. В этой сумме заложены проектирование, строительство газопровода внутри границ земельного участка, а также сама установка газового оборудования и монтаж системы отопления, - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Правительства региона.

Общий объем финансирования из федерального бюджета на 2023 год составляет 1,4 миллиарда руб. До конца 2023 года в Новокузнецке планируется газифицировать 5 945 частных домовладений.

Подать заявку на догазификацию и заключить договор на технологическое присоединение необходимо до конца 2023 года, это касается и тех домовладений, где сети газораспределения будут построены в 2024 году.

Программу газификации региона до 2025 года предусматривает, обеспечение газом 33 населенных пунктов в Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском и Топкинском муниципальных округах.