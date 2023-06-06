В Кемерове отметили День Рождения Пушкина

Атмосфера праздника полностью соответствовала пушкинской эпохе. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Во вторник, 6 июня, в кузбасских городах прошли концерты, творческие вечера, уличные гуляния, посвященные Дню Рождения Александра Сергеевича Пушкина. Центральным местом именин великого русского поэта стала площадь его имени в Кемерове.

Не столько площадь хороша, как сам памятник поэту. Он единственный в России, выполненный в натуральный рост Пушкина.

- Да, что там, в России, во всем мире единственный, - уверен гость праздника Амид из африканской республики Бенин.

Парню, который сейчас учится в кемеровском госуниверситете всего 20 лет, но в юности он вместе с отцом проехал немало стран. И в ни одной такого уникального памятника Пушкину не видел.

Сегодня Амид вместе с другими иностранными студентами кузбасских вузов читает стихи Александра Сергеевича.

Амид из Бенина хочет выучить "Евгения Онегина" наизусть. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как можно не любить эти строки. Сейчас изучаю русский язык и мечтаю выучить наизусть «Евгения Онегина», - поделился он своими планами с «Комсомолкой».

Среди гостей праздника заслуженный артист России, актер кемеровского драмтеатра Олег Кухарев.

- Пришел только для того чтобы послушать стихи. Пушкина читаю сам, люблю его, играю, но вот все меньше лицезрею как зритель. Восполняю пробел, - говорит артист.

Про Пушкина в Кемерове сегодня рассказывают от самой его площади до Советского проспекта. В центральном сквере, кажется, весь его жизненный путь. Вот локация «Детство Пушкина». Здесь сотрудники кемеровских библиотек и просто знатоки - пушкинисты рассказывают горожанам о неизвестных страницах его детства.

- Например, мало кто знает, что маленький Саша в детстве любил спать на подушке, которую он ласково называл щупалкой. Все дело было в шелковой наволочке, сшитой его няней Ариной Родионовной. Наволочка был из шелка, который сам по себе приятен на ощупь, - рассказал «Комсомолке» историк из Омска Борис Мищенко

Интересным познавательным аттракционом для детей в сквере стал так называемый «Пушкинский кроссворд», начерченный прямо на тротуарный дорожке.

Шестилетняя Даша Норенко старательно выкладывает на нем деревянными квадратными буквами имена героев сказки о Царе Салтане. Ее девочка знает наизусть благодаря своей маме Наташе. Женщина считает, что воспитание детей через сказки Пушкина дает ребенку настоящий жизненный стержень любви к прекрасному.

Алея Пушкина в центральном сквере Кемерова. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Мы постарались выстроить наш сегодняшний Пушкинский праздник таким образом, чтобы жители города как можно больше узнали о поэте, погрузились в атмосферу его времени. В том числе посредством переставленных книг о поэте. Кроме того, сегодняшний праздник выявил победителей творческого конкурса молодых поэтов и писателей «Оперение». Самым ценным подарком для них станет недельная поездка в музей - заповедник «Томская писаница» на неделю, где начинающие творцы не только отдохнут, но и пройдут большую учебу у маститых литераторов, - рассказал «Комсомолке» главный организатор Пушкинского праздника, директор Кузбасского Центра искусств Валерий Каплунов.