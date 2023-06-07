«Я просил Богородицу послать мне жену»: художник, который пишет без рук, помолился о любимой и произошло чудо

Художник Сергей Лахонин с женой и музой Ириной на выставке собственных картин в Тамбове. Фото: архив семьи.

... Электронное письмо, в полсекунды пролетев с востока на запад полстраны, полежало, ожидая и здесь, в Центральной России, нежно-розового рассвета и хора «включенных» птиц, и откинутых штор, и «Доброго утра!», и позвало к себе. И в письме был отзыв о картинах его, Сергея Лахонина, художника из тамбовского Мичуринска. Нет, то был больше, чем отзыв. В каждой пришедшей строчке горячо волновалась душа...

И Сергей, начав день со свежей почты, тоже разволновался, письмо незнакомки из Сибири, Кузбасса читая, про творчество его, уважение к его силе духа и про решение поддерживать его во всем. И подумал: «Неужто - Она?!», но ответил спокойно и даже немного холодно.

Потому что он старше.

У него тяжелая форма ДЦП.

Они друг от друга так далеко.

И это ее порыв и это его вежливый ответ.

Но девушка снова прислала письмо. И от него улетело ответное, еще сдержанное и уж чуть потеплевшее.

И прошло потом почти два месяца ежедневной переписки и - уж друг другу - нетерпеливых звонков. И он, развернувшись с инвалидной коляской к иконе, сказал, перед тем, как решиться признаться уж давно дорогой ему и далекой по расстоянию беловчанке Ирине в любви и уж почувствовавший, что он ей тоже дорог: «Спасибо, матушка Богородица!»

Да, история Сергея и Иры, как они пошли по жизни вместе - он - впереди, она - за его коляской, оба не замечая ни колес, ни взглядов, ни трудностей... - готовый сюжет для книги или кино. И в нем - все правда. И это сила характеров и тепло и свет любящих душ.

Самая первая картина в жизни Сергея, писал ее точками, двигая компьютерную мышку подбородком... Фото: архив семьи.

...А начиналась их - Сергея и Ирины - история несколько лет назад... А перед ней Сережа, ему диагноз ДЦП поставили в три года, до 25 лет его родители возили по всем ведущим клиникам страны и он выдержал много операций, но медицина в его случае оказалась бессильна, руки и ноги остались парализованы и говорит он с трудом, но он взял и осуществил мечту детства. Окончив на пятерки 11 классов, написал и издал книгу «Возвращение с того света» - напечатал на компьютере, держа палочку зубами и стуча ею по клавишам.

А начал писать книгу вторую, с первой никак не связанную. И вторая - это книга о любви парня-инвалида и прекрасной брюнетки. Но отчего-то дело встало, книга была в стиле фэнтэзи и, хоть и обдумана на сто рядов, но не писалась... А до настоящей встречи с девушкой-мечтой было еще далеко. Но сидеть без дела он никогда не мог. Вспомнил, как любил рисовать в детстве.

- ...И сын, взрослым, стал рисовать. Как ни загляну к Сереже в комнату. «Что делаешь?» - «Рисую, мам...» И сидит, рисует за компьютером, - рассказывает мне по видеосвязи мама 42-летнего Сергея - Тамара Михайловна.

- В детстве - получались каракули. Я фломастерами, авторучками, кисточками рисовал, держа в зубах, - поясняет Сергей. - Каракули выходили, потому что тогда рисовал очень быстро, нетерпеливо. А, взрослым вернувшись к рисованию, стал все делать вдумчиво... Но начал я, взрослым, не с кисточки. А придумал тогда свое.

Миллион, миллион, миллион алых точек!

В 2010-м, в новогодние дни, он сел рисовать в программе Paint елочную ветку с красным праздничным шариком. И рисовал подбородком, двигал им компьютерную мышь на высокой - на столе - подставке.

Та самая работа Сергея «Розовый зефир», которая притянула внимание сибирячки Иры в интернете и благодаря ей Сергей и Ира познакомились, влюбились, поженились, обвенчались... Фото: архив семьи.

- Интернета у меня еще не было. В «художке» никогда не учился. А и захотел бы, да кто меня такого возьмет. И я рисовал с натуры, как получалось... А через год у меня появился интернет, и я придумал ... рисовать по точкам, - продолжает Сергей. - Открывал на экране компа два окна, в одном было фото природы, и я его сильно увеличивал, до точек. Во втором окне - открывал Paint, и туда переносил с фото всю картинку, ставил точку за точкой «комповой» мышкой. И точки были разного цвета и оттенка. И мне хотелось праздника, и добавлял яркости... И никто не верил, что такое вообще возможно, ну, вот так рисовать... А у меня получилась первая картина - «Летняя тропинка». Два месяца за ней сидел, по четыре-пять часов в день. Подарил на 8 марта маме. Через несколько лет мы ее распечатали на холсте.

- И вот она, висит на стене! - с гордостью показывает мама лето в раме. И я спрашиваю, а как это, при механическом вроде переносе собирается из точек, как из пазлов, та же картина, только еще более свежая и даже счастливая... И уж вперед чувствую: у Сергея талант. И у него так написано уже под 140 картин - пейзажей, натюрмортов, портретов. И я их смотрю одну за другой... - и на душе, до слез, хорошо. И мама Сережи согласно кивает:

- Люди так часто говорят, от его картин радость, свет...

- А сколько в твоей «точечной» картине... вообще точек, Сереж?

- Миллион... - смеется в ответ. - Миллионы.

...А прошли первые выставки Сергея (с тех пор их уже больше 10, его картины выставлялись даже в Москве), и картины художника-любителя Лахонина есть в семьях и в коллекциях в разных городах России и за границей. И люди находят их и его в соцсетях.

И прошли еще годы. И у друзей Сергея уж давно семьи, дети.

- И я тоже давно хотел семью. И я просил у Богородицы жену...

Букет гербер - написан до встречи с Ирой, и картина была как предчувствие. Это любимые цветы Иры. Фото: архив семьи.

Молитва

... В трех остановках от родительского дома в Мичуринске стоит старинный (с начала XIX века), Скорбященский храм (в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость»). Туда Сережа ездит с детства и с детства знает, Божья Матерь помогает жить дальше, дает силы нести свой жизненный крест и просто любит. И в 2016-м он, глядя с коляски вверх в очи Богородицы, сказал ей тихо о мечте. Что живет где-то, по судьбе, его вторая половинка. И что им пора встретиться.

А прошло несколько дней...

«Радуйся, Благодатная Богородице Дево...» - звучала молитва у Сергея в наушниках. Он, работая над картиной, засиделся до двух часов ночи в тишине давно спящего дома. И вдруг понял - в комнате не один. Легкие женские шаги за спиной. Туда-сюда. И тяжелое облачение шумит при ходьбе, как на иконах облачение Божией Матери. Его Сергей, когда писал первую и пока единственную в жизни икону Богородицы, хорошо помнит.

- И от облачения, от ходьбы, Сережа рассказывал, у него за спиной ветер. Туда - сюда, - говорит мама.

- Так это были шаги Богородицы?

- Думаю, да... - отвечает Сергей.

Так, верно, Она приходила на картины Сергея взглянуть... И, «пролистав», наверняка увидела «Букет гербер». И или уж знала или позже нашла, что это любимые цветы именно сибирячки Иры, девушки тоже с талантом рисования и с чистой душой.

- И через два месяца мне и пришло от Иры то первое письмо, - говорит Сергей.

(А Ира мне расскажет позже, она сейчас гостит у родителей в Кузбассе, как она тогда выложила в соцсети в группу «Талант от Бога» свои работы, как задержалась, посмотрела чужие альбомы и вдруг попала на сережины «Букет гербер» и «Розовый зефир» и ахнула, и потом увидела его фото и «... сейчас я понимаю, это это была Любовь с первого взгляда». А потом она, еще дальше зайдя в сережин альбом, поняла, что у парня ДЦП. Но «я видела его картины, я просто прониклась вся его жизнерадостностью, рвением в работе, и эта его сногсшибательная искренняя улыбка..., и я тут же решила Сереже написать. И он ответил...»)

Через год, в 2017-м, Сергей и Ира поженились. Еще через месяц обвенчались, «... в день памяти Казанской Иконы Божией Матери».

- С тех пор, приезжая в храм, где я Богородицу просил послать мне жену, я всегда ее благодарю! - говорит Сергей.

Ведь Ира - жена, муза... И это она позже, 13 марта 2018-го, за шуткой, когда муж примерил ее новый берет с кистью в зубах, рассмеялась и воскликнула:

- А что если тебе писать картины маслом?!

А Сергей сказал, что мечтал об этом всегда. И через пару дней они уже смотрели мастер-класс по интернету и Сережа писал картину маслом «Роза», и Ира помогала. И ее на выставке в Тамбове сразу купили. А следующие картины маслом Сергей пишет все сам - даже замешивает краски сам.

- Сереже была нужна поддержка, чтобы на следующую ступень перейти, - говорит и гордится мужем Ира. - И я, в него веря всегда, ему говорила, что все у него получится, и все получилось!

Сейчас Сергей пишет седьмую картину маслом, как говорится, с чистого холста. Получается хорошо. Но он самокритичен: пишет методом проб и ошибок. И он счастлив за работой и загружает себя работой. Так быстрее идут дни до возвращения жены из отпуска домой.