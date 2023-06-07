Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и Правительство Кузбасса дали старт летнему трудовому сезону

Фото: пресс-служба СУЭК.

Соглашение подписали министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергей Пфетцер и директор по развитию регионов НО «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» Дмитрий Голованов в ходе круглого стола «Экономика, экология, люди: основы развития городов» в рамках работы XXXI Международной специализированной выставки «Уголь России и Майнинг – 2023».

Фото: пресс-служба СУЭК.

Согласно подписанному документу, во время летних каникул в Кузбассе вновь образован Трудовой отряд СУЭК (ТОС). Консолидация трех бюджетов – областного, муниципального и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», сил государства и крупного бизнеса позволяет решать проблему занятости молодежи - создавать самое большое объединение трудотрядовцев среди всех регионов присутствия Компании. В 2023 году ТОСы действуют уже в семи территориях Кузбасса: городах Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Белово, Полысаево, а также в Прокопьевском, Беловском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах. Они объединяют подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

- Сегодня мы вновь подписываем Соглашение о летнем трудоустройстве детей, - отметил министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергей Пфетцер. -Время показало – Трудовые отряды СУЭК – яркий пример эффективного сотрудничества Правительства Кузбасса и крупной промышленной компании региона. Совместно мы решаем важные задачи – организуем для школьников возможность заниматься полезным и посильным трудом, вместе с этим благоустраивая территории наших городов и поселков. Многолетний опыт показывает – с каждым годом число желающих работать в Трудовых отрядах увеличивается, это значит проект нашел поддержку у наших главных адресатов – школьников и будет развиваться.

Фото: пресс-служба СУЭК.

Наряду с приобщением к труду и возможностью заработать первые деньги,участие в Трудовых отрядах СУЭК имеет мощное воспитательноевоздействие: формируется ответственность, дисциплинированность. Ребятавидят значимость и результат своей работы: они наводят порядок, облагораживают окружающее пространство, помогают ветеранам войны и труда. Движение трудотрядовцев – это еще и время, полное интересных событий. Школьники участвуют в экологических, социальных и патриотических акциях, посещают предприятия и знакомятся с главными кузбасскими профессиями, узнают о памятных местах родного края, состязаются в силе и ловкости, разгадывают квесты и имеют возможность проявить себя творчески.

Подписание Соглашения дало начало новому трудовому сезону – 2023. В этом году трудотрядовцев ждет не менее, чем прежде, наполненное яркими впечатлениями лето.

- Важно поддерживать ребят в их желании трудиться, чтобы они видели, как благодаря их усилиям, их хорошим делам территория родного города или поселка меняется, развивается. Все большие созидательные преобразования начинаются с маленьких дел, с отдельных людей, которые, объединившись, видят и осознают свою великую силу. Это важно понять, чтобы достичь достойных результатов в дальнейшем, - отмечает Заместитель генерального директора - директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

Фото: пресс-служба СУЭК.

Напомним, что первые трудовые отряды СУЭК появились в 2005 году в Красноярском крае. Позже успешный опыт распространился на все регионы присутствия компании – от Мурманска до Владивостока.За время существования проекта «школу»трудотрядов прошли почти 10 тысяч кузбассовцев, многие из которых позже вернулись в СУЭК молодыми специалистами. Проект удостоен более полутора десятков наград федеральных и международных конкурсов, входит в библиотеку лучших корпоративных практик Российского союза промышленников и предпринимателей.