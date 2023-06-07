Четырехкратный олимпийский чемпион приехал в Кузбасс на соревнования

Александр Попов лично приехал в Кемерово на старт детских соревнований. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове стартовали престижные детские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова».

Впервые водные дорожки бассейна «Кузбасс-Арены» в течение двух дней примут около 650 юных спортсменов Сибирского федерального округа в возрастных группах от 9 до 16 лет.

В ходе состязаний будут разыграны комплекты наград в индивидуальном и эстафетном плавании. Почетным гостем соревнований стал тот, в честь кого они названы - 4-кратный олимпийский чемпион по плаванию, 6-кратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России, член Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту заслуженный мастер спорта Александр Попов.

В Кемерове кубок проводится второй раз, впервые девушки и юноши боролись здесь за награды в 2016 году, но тогда участников было только около 150.

Организаторы соревнований: Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, КООО «Федерация плавания Кузбасса», АНО «Детская лига Сибири».

Накануне стартов прошла пресс-конференция Александра Попова, на которой он, в частности, рассказал о целях и задачах кубка, проводящегося в разных городах России с 2009 года. Основная задача турнира - популяризация и развитие детского и юношеского плавания, равнение на международный опыт, повышение спортивного мастерства и серьезная подготовка к значимым спортивным мероприятиям. Кубок имеет официальный статус всероссийских соревнований.

- Вся наша работа сегодня направлена на проведение мотивационных соревнований. Структура Кубка выстроена так, что дети имеют возможность выступить в нескольких турнирах, набрать зачетные очки, чтобы выйти в финал, просто проверить себя, соревнуясь с более сильными конкурентами. А наша задача как организаторов - показать, к чему можно стремиться и сделать все, чтобы дети остались в спорте, и в плавании в частности, продолжили свою спортивную карьеру.

Из нынешнего поколения кузбасских пловцов, как признался Александр Попов отвечая на вопрос нашего корреспондента, он пока никого не знает, но с ходу назвал бывших звездочек из нашего региона, уже закончивших спортивную карьеру, - новокузнечанок Наталью Крупскую и Александру Сабитову. К слову, Александра в свое время не раз побеждала на кубке.

Неоднократный олимпийский чемпион сегодня также проведет мастер-класс и автограф-сессию для участников соревнований.