Кемеровский стилист рассказала, как соблюсти дресс-код в жару

В жаркую погоду нужно отдавать предпочтение натуральным тканям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже больше недели в Кузбассе держится аномально жаркая погода, и в этот период сложно подобрать одежду не то что по дресс-коду, а в принципе для того, чтобы выйти на улицу. Дискомфортно сейчас даже в самых легких платьях, шортах и топах, а что уж говорить про деловой стиль. Кемеровский стилист Наталья Козий рассказала «Комсомолке», как одеться в офис стильно и комфортно, когда на улице под +40 градусов.

Итак, как всем известно, дресс-код подразумевает под собой деловой стиль в определенной цветовой гамме. Круглый год мы используем базовые цвета: темные оттенки - на костюмы, брюки, пиджаки; светлые оттенки - на блузки, рубашки. Какие-то яркие цвета используются для акцентов - галстук, платок в карман и тому подобное.

Однако в летнее время разрешается использовать светлые оттенки для офиса. Например, это может быть трендовый сейчас женский брючный костюм-«тройка». Во многих компаниях разрешены слегка открытые плечи - тогда можно спокойно носить брюки и жилет без жакета. Смотрится очень стильно и элегантно, отмечает Наталья Козий. При этом костюм должен быть выполнен из натуральных тканей: если это лен, то 10-20% в составе должна быть синтетика, 80-90% - лен, потому что 100% лен весь помнется.

При этом обычно на лето выбираются более свободные брюки, и во многих компаниях разрешают носить не только классику. Поэтому, например, девушкам высокого роста подойдут брюки палаццо, а тем, кто пониже, немного зауженные к низу.

Стилист отметила, что обязательно у жилета и жакета должны быть хлопковые подклады, иначе они не будут держать форму. Синтетические подклады будут доставлять дискомфорт человеку. Если в компании разрешено носить топы под жакет, то выбирать надо трикотажные, которые выглядят как лапша.

- Что касается цвета, то отдать предпочтение можно светло-серому или светло-голубому. Выбирать белый цвет я бы не рекомендовала, поскольку это смотрится больше празднично, чем по-деловому. Лучше его заменить на светлые оттенки бежевого. Если в компании запрещено носить яркие цвета, но хочется в обычной жизни немного яркости, можно добавить яркого трендового цвета сумку. Сейчас в моде фуксия и яркий оранжевый, - посоветовала стилист.

Для офиса, где дресс-кодом запрещены открытые плечи, можно поискать блузку из более тонкой, но не рыхлой ткани - например, из хлопка, похожего по ощущениям на шелк. Верх можно выбрать светло-голубого или светло-желтого оттенка, допускается и светло-розовый. Если сочетать серую юбку или брюки с голубой блузкой, получится консервативный образ, со светло-желтой рубашкой - элегантный, со светло-розовой - более романтичный и женственный.

Обычно в рамках делового стиля запрещена открытая обувь, однако можно носить мюли, на которых закрыт нос, но открыта пятка. Мыс обуви должен быть таким же острым, как на обычных туфлях-лодочках.

Юбка в рамках офисного образа должна быть чуть выше колена или до середины колена, но рекомендованная длина - миди (до середины икры). Летом желательно использовать юбку-карандаш свободного кроя или юбку А-силуэта, которая будет идеально сочетаться с жилетом, жакетом или рубашкой. Если по дресс-коду запрещены голые ноги, то можно купить колготки с эффектом голых ног (6-8 DEN), но с ними нужно носить туфли-лодочки.

Также, если в компании разрешено носить шорты, можно купить костюм из хлопка, где шорты брючного кроя, похожие на бермуды - они закрывают колени. Их можно носить без колготок и с мюли.

В целом в образе желательно использовать цветовую вертикаль: если брюки и жилет одного цвета - получается цветовая вертикаль, а если еще подобрать туфли в тон, то будет монохром - всегда выигрышный вариант. Цветовая вертикаль визуально делает девушку стройнее и выше.

Что касается дресс-кода для мужчин, то во многих компаниях разрешены летом светлые брюки, а в некоторых - брюки-чиносы, похожие на джинсы, но сделанные из хлопка. Их можно носить с рубашкой с коротким рукавом и мокасинами на голую ногу - это деловой кэжуал.

Благодаря советам Натальи Козий теперь можно одеваться по дресс-коду, моде и погоде. Ближайшие пару дней еще точно будет жарко, поэтому рекомендации актуальны как никогда.