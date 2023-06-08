Стало известно, какие территории будут благоустроены в Кемерове в 2024 году

11 территорий будут благоустроены в 2024 году в Кемерове. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове подведены итоги голосования за благоустройство общественных территорий в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», которое проходило с 15 апреля по 31 мая. Почти 73 тысячи жителей города отдали свои голоса за предпочтительные территории.

В результате из 13 скверов в разных районах города кемеровчане выбрали 11, которые преобразятся уже в следующем году. Их список опубликовала пресс-служба администрации областного центра.

Итак, в Центральном районе будут благоустроены бульварная часть улицы Весенней от проспекта Советского до улицы Н. Островского (первый этап - наружное освещение) и Сквер Искусств на улице Коммунистической от улицы Черняховского до улицы Рукавишникова (первый этап - наружное освещение).

В Ленинском районе преобразится пешеходная аллея вдоль школ №93, 94, от дома №51 до дома №65а на проспекте Комсомольском (первый этап - наружное освещение).

В Заводском районе благоустраиваться в следующем году будут два сквера: на пересечении улиц 1-я Линия и Базовая и Сквер Новорожденных на ФПК.

В Рудничном районе больше голосов кемеровчан получили Сквер между домами на улице Институтская, 28а и проспекте Шахтеров, 54 и Сквер у ДК «Боровой».

В Кировском районе будет благоустроена пешеходная зона по улице Леонова вдоль домов №20 и 22.

В ж.р. Ягуновский под благоустройство попадет Сквер на улице Баха, а в ж.р. Кедровка, Промышленновский - бульварная часть улицы Новогодняя (первый этап - наружное освещение) и Сквер по улице Варяжская, 17.

Напомним, сейчас в Кемерове благоустраиваются 11 зон отдыха, которые в прошлом году кемеровчане предпочли в голосовании. На некоторых объектах ремонт уже вошел в активную стадию.