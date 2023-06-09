На выставке «Уголь и Майнинг в России» представлен 150-тонный самосвал с обратной рекуперацией энергии

6. Уникальная модель самосвала SANY SET150 представлена в России впервые официальным дистрибьютором бренда – компанией Партнерство, Инвестиции и Развитие в рамках выставки «Уголь и Майнинг в России». Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

С 6 по 9 июня 2023 в Новокузнецке проходит Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2023». Это главное отраслевое событие, посвященное технологиям горных разработок, которое уже 31 год объединяет ключевые компании отрасли и оказывает большое влияние на процесс развития угольных предприятий России.

В этом году главным партнером выставки стали компании «Сервис Плюс» и «ПИР» (Партнерство, Инвестиции и Развитие), которые предоставили уникальную модель карьерного самосвала SANY SET150S грузоподъемностью 150 тонн.

SET150 - классический жесткорамный самосвал с электромеханической трансмиссией. Главной особенностью является наличие системы рекуперации энергии при торможении. Рекуперация энергии позволяет снизить расход топлива до 20%, по сравнению с аналогичными самосвалами не имеющими систему рекуперации. Вторым важным отличием самосвала (например, по сравнению с БелАЗом) является повышенная грузоподъемность - 150 тонн вместо 130 тонн.

Самосвал впервые в России представила компания Партнерство, Инвестиции и Развитие, которая является эксклюзивным дистрибьютором карьерной техники SANY и карьерных автогрейдеров SINOMACH в России.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ознакомился с особенностями конструкции самосвала SANY SET150 на официальном приеме с Михаилом Зусманом и Антоном Некрасовым – представителями завода и компании ПИР. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

ПИР работает с ключевыми горнорудными и добывающими компаниями отрасли и оказывает полный цикл услуг от поставки, сборки и адаптации техники до гарантийного и сервисного обслуживания, установки навесного оборудования, поставки запчастей с собственных складов, оказывая комплексную услугу и осуществляя постродажную поддержку эксплуатантов. Приобрести технику можно в лизинг от компании GILK. Прямая поставка, сопутствующий сервис и скидка от производителя делают покупку экономически-эффективной, снижая не только издержки на приобретение, но и полную стоимость эксплуатации.

Техника SANY уже надежно зарекомендовала себя на разрезах Кемеровской области, работая в парке пятой по величине частной эксплуатационной компании в России - Сервис Плюс.

Сервисная компания-эксплуатант Сервис Плюс так же представлена на выставке «Уголь России и Майнинг 2023» и, совместно с компанией ПИР, является ее генеральным спонсором.

Теперь выездной шинный сервис до 65 дюйма от бренда Loadmax доступен прямо на разрезах и объектах заказчика, а гарантия продлена до 70 000 км. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Сервис Плюс оказывает подрядные услуги по погрузке, транспортировке горной массы и угля, выполняет буровые работы. Имея в своем парке более 170 единиц современных моделей горнотранспортного оборудования и крупнотоннажной техники, штат 800 сотрудников и собственную инженерно-техническую службу, Сервис Плюс является надежной компанией по перевозке грузов спецавтотранспортом. Собственная сервисная служба и склад запчастей, а также собственный шинный сервис, осуществляемый на базе компании Кузбассэкотранс позволяют избежать простоя техники и своевременно и недорого производить работы на объектах заказчика.

Кузбассэкотранс, входящий в группу компаний Сервис Плюс, специализируется на профессиональном сервисе крупно-габаритных шин для эксплуатантов техники и оказывает полный спектр услуг от подбора шин до контроля эксплуатации, оперативного шинного сервиса на объекте клиента. Компания является официальным дилером бренда LoadMax и предоставляет гарантию на 70 тысяч километров пробега.

Любой бизнес стремится оптимизировать затраты, и горнодобывающая отрасль не исключение. Решения, представленные компаниями на выставке, позволяют сократить инвестиции в покупку и эксплуатацию техники.

Российские компании, которым можно доверять - ПИР, Сервис Плюс, и Кузбасэкотранс, берут на себя полную ответственность за выполнение транспортных, погрузочных работ на объектах заказчика, выполняют гарантийный и постгарантийный ремонт техники, поставку шин и шиномонтажные работы.

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, на стенде компании Сервис Плюс. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

СПРАВКА «КП»

Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2023» является выставкой № 1 в мире по технологиям подземной добычи угля

500 экспонентов

100 компаний из Китая

5000 единиц промышленной техники, оборудования и материалов

ООО «Сервис плюс»

Сервисные услуги для горнодобывающих компаний, аренда техники:

- перевозка грузов спецавтотранспортом

- погрузка, транспортировка горной массы и угля

- буровые работы.

Компания входит в топ-5 крупнейших частных майнинговых компаний РФ, имея парк свыше 170 единиц техники.

Сайт: https://servicplus.ru/, телефон: +7 384 334 82 35

ООО «ПИР»

Импортер и дистрибьютор тяжелой спецтехники. Является эксклюзивным дистрибьютором карьерных самосвалов Sany Heavy Equipment, карьерных автогрейдеров SINOMACH и, предоставляет гарантийную поддержку и сервисное обслуживание техники 24/7 для предприятий-недропользователей.

Сайт: https://sanyi.pro/, телефон: +7 812 426 75 60

ООО «Кузбассэкотранс»

Компания специализируется на профессиональном сервисе крупно-габаритных шин до 51 дюйма, является официальным дилером шин LoadMax в России. В рамках поставки шин компания оказывает полный спектр услуг от подбора шин, поставки на склад клиента и контроля эксплуатации с рекомендациями для клиента.

Сайт: https://k-e-t.ru/, телефон: +7 3843 78-00 43

АО «ГИЛК»

Лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге специальной дорожно-строительной и карьерной техники, коммерческого грузового транспорта, оборудования. Имеет большой опыт финансирования техники для горнодобывающей отрасли и является ключевым покупателем карьерной техники Белаз, Liebherr, Sany в России что открывает для клиентов доступ к корпоративным скидкам и партнерским программам от производителей.

27 лет работы на финансовом рынке. Объем лизингового портфеля - 81,6 млрд

Сайт: http://gilk.ru/, телефон: +7 499 685 43 95