Грозы и штормовой ветер сменят жару в Кузбассе на выходных

Кузбассовцам в ближайшие дни понадобятся зонтики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот уже больше недели в Кузбассе стоит сухая и аномально жаркая погода, однако уже с пятницы ситуация начнет меняться и жителям придется доставать с полок зонтики и дождевики. Согласно прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в регионе ожидаются дожди и грозы, а также усиление ветра до штормовых значений. Кроме того, на десятки градусов ниже станут дневные температуры.

Так, в пятницу, 9 июня, еще сохранится чрезвычайная (5 класса) и местами высокая (4 класса) пожароопасность и аномально жаркая погода. Ночью ожидается +17...+22 градуса, местами +10...+15 градусов, днем +27...+32 градуса, местами до +37 градусов. Ветер будет юго-западный ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду, при грозах местами шквалы до 25 метров в секунду. Из явлений погоды: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем местами возможен град.

В субботу, 10 июня, ночью уже будет холоднее: +12...+17 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем уставшие от жары кузбассовцы выдохнут с облегчением, поскольку ожидается +18...+23 градуса, местами до +28 градусов. Ветер будет юго-западный и сильный: 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду, при грозах местами шквалы до 25 метров в секунду. В целом будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, при грозах местами сильные дожди. Сохраняется горимость 2, местами 1, 4, 5 классов.

В последний день недели, воскресенье, 11 июня, будет так же свежо. Ночью будет прям прохладно в сравнении с привычными уже температурами: +4...+9 градусов, местами до +14 градусов. Днем ожидается +17...+22 градуса, местами до +27 градусов. Ветер изменит направление и станет северо-восточным, ночью скорость составит 6-11 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Из явлений погоды: облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ночью при грозах местами сильные дожди, град. Горимость 3, местами 5, 2, 1 классов.