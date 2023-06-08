В Кемерове приступят к монтажу Театрального моста

Все материалы к монтажу Театрального моста готовы. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

О том, как меняется жизнь в Кемерове губернатор региона Сергей Цивилев вместе со своей командой, рассказал и показал во время недавнего городского пресс-тура на ключевых объектах реконструкции и строительства. Начали с Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского.

Быстрая лаборатория

Главврач «трешки» Михаил Ликстанов, провожая нас в созданное недавно приемное отделение для плановых больных, успевает за две-три минуты рассказать, сколько у него отделений, кто каким руководит, сколько проходит в сутки плановых и экстренных пациентов.

- И вот, собственно, наше новое приемное плановое отделение, - наконец выдыхает он. - Раньше оно находилось в холле, было крайне неудобно, душно. Люди стояли часами. Сейчас другое дело, просторный, три окна обслуживания. В сутки принимаем планово сотни пациентов. Кулер с водой, кондиционер. Люди не устают.

Дальше Ликстанов, перешагивая через две ступени, ведет нас по лестнице на третий этаж в будущую новую лабораторию. Она и по площади будет больше и по диапазону проводимых исследований гораздо шире.

Новое приемное отделение "трешки" принимает в день сотни пациентов. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

- Пять тысяч самых разных исследований в сутки - не предел. Новое оборудование даст новые возможности в плане оперативности. Получить результат можно будет уже не за часы, а за минуты. Обеспечим все больницы, частные клиники. Можно сделать то, что раньше приходилось отправлять в Москву, - рассказали врачи больницы.

С Притомского на Мичурина по прямой

Перемещаемся к будущему Театральному мосту через реку Искитимку. Он напрямую соединит Притомский проспект с улицей Мичурина. Генеральный директор компании - подрядчика АО «Кемеровоспецстрой» Александр Выприцкий говорит, что мост разгрузит центр города от пробок.

- Искуственное сооружение будет соответствовать всем нормам комфорта и качества. Длина нашего Театрального моста - 92 метра, на него пойдет 340 тонн металла. Четыре полосы движения и два широких тротуара с велодорожками по бокам. В октябре уже поедем, - пояснил «Комсомолке» Александр Выприцкий.

Сергей Цвивилев показывает на стенде еще один объект - будущую гостиницу. Ее конфигурация напоминает скалу, примерно такую же, как строящийся рядом крупный театральный Центр.

- Кстати Центр соединят с гостиницей теплым переходом. В самом отеле номера предусмотрены на любой кошелек. Гостиница больше для гостей нашего театрального центра, гостей города, -рассказывает Сергей Цивилев.

Оглянувшись чуть назад в сторону ЛДК, сквозь деревья, уходящие к набережной Томи, проглядывают крыши частного сектора, в большинстве ветхого района. Вопрос уже к заместителю губернатора по строительству Глебу Орлову, что будет там.

- Большой жилой комплекс. Многоэтажные элитные дома, на которые есть хороший в Кузбассе спрос.

Орлов уверен - село должно быть сельским, а город - городским.

- С застройкой прибрежной зоны Притомский проспект обретет свою особенную атмосферу, станет действительно уютным многогранным, ярким, а главное комфортным для жизни кемеровчан, - отметил заместитель губернатора Кузбасса.

Трамваи станут выше

Заключительным объектом городского пресс-тура стала заискитимская часть Кемерова. Ее реновация сегодня среди главных приоритетов. Улица Сибиряков-Гвардейцев на пересечении ее с улицей Мичурина открывается уже новой страницей города. Хотя в разгаре пока земляные работы.

- Мы уложили все инженерные коммуникации, ливневую канализацию, она находится на самом нижнем уровне. Приступаем к основной части - строительству автодороги. К концу года от участка пересечения с улицей Мичурина до улицы Терешковой, по "Сибирякам" уже пойдет транспорт, - отметил глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

На "Сибиряках" начали готовить земляное полотно под новую дорогу. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Интересно, что приоритет в движении здесь будет отдан вовсе не автомобилям, а трамваям, городская «железка» станет обособленной, чуть приподнятой над дорогой. И на пути машинам уже не заехать, как это нередко случалось раньше.

Не обошлось в контексте пресс-тура и без проблемных вопросов. Например, с расселением жителей частного сектора. К слову, 90% уже получили компенсации, большинство из горожан приобрели жилье в новостройках, купили квартиры на вторичном рынке.

- Есть несогласные, но мы все эти вопросы решаем понемногу, убеждаем людей, в других ситуациях решаем спорные вопросы в судебном порядке, - добавил глава Кемерова.

Трудно себе представить, но на улице Сибиряков-Гвардейцев в многоэтажных домах будут жить более 77 тысяч человек. Всего возведут 1,4 миллиона квадратных метров жилья.

- Естественно, что жилой сектор будет включать в себя торговые центры, школы, детсады, спортивные объекты, парки и скверы. И все это будет в шаговой доступности, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно, - подвел итог городского пресс-тура Сергей Цивилев.