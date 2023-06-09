Кузбасские колледжи и техникумы предложили выпускникам новые профессии

Кузбассу нужны рабочие руки.

В этом году в кузбасских техникумах и колледжах откроются новые направления подготовки. Среди них «Коксохимическое производство», «Обеспечение деятельности службы занятости», «Спорт». А В рамках федерального проекта «Профессионалитет» будут запущены еще два образовательно-производственных центра металлургической и горнодобывающей отрасли.

- Появление новых профессий в средне - специальных учебных заведениях - это сегодняшняя реальность, на которую очень вовремя реагируют образовательные учреждения. Здесь внедряются новейшие технологии, где главный приоритет делается на практические навыки. Мы масштабно обновляем материально-техническую базу СПО, чтобы студенты могли сразу начинать работу над реальными проектами, реализовывали свои таланты и возможности в Кузбассе, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кузбассу нужны рабочие руки.

В администрации Правительства Кузбасса отмечают, что только за а последние три года в регионе открылись ряд новых образовательных направлений.

- «Мехатроника и мобильная робототехника», «Реклама», «Техника и искусство фотографии», «Сервис на транспорте», - эти области становятся все более востребованными на рынке труда. Важно, что студенты ссузов после диплома гарантировано получают работу, они становятся по- настоящему востребованными, нужными Кузбассу, - уточнили в пресс- службе Правительства региона.

Сегодня в Кузбассе 65 профессиональных образовательных организаций, которые готовы принять на бюджетные места 17,5 тысячи выпускников школ.

- Обучение ведется по 180 направлениям подготовки по очной и заочной формам обучения. А еще рабочие кадры по программам среднего профессионального образования готовят пять наших вузов, - отметили в Министерстве образования Кузбасса.

Мехатроника сегодня все больше восстребованна на рынке труда

В Правительстве Кузбасса напомнили, что заявление о приеме в техникумы и колледжи Кузбасса можно подать с 20 июня до 15 августа. Вся информация о ходе приемной кампании размещается на официальном сайте образовательной организации в разделе «Абитуриенту»/«Поступающему». Преимущество при зачислении при равенстве среднего балла аттестата имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, дети участников СВО.