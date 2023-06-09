Новыми хедлайнерами кузбасского фестиваля Динотерра станут Сергей Лазарев и Юлия Савичева

Сергей Лазарев станет основным хедлайнером Динотерры Фото: Даниил ОПАРИН

Новыми хедлайнерами Динотерры станут Сергей Лазарев и Юлия Савичева.

Как сообщили организаторы фестиваля, Юлия Савичева выступит в разгар Динотерры - 24 июня, а Сергей Лазарев закроет фестиваль 25 июня. Вместе с ними на сцене выступит Клава Кока.

- К тому же известные артисты вместе с лекторами фестиваля поучаствуют в доисторической викторине, - рассказал «Комсомолке» организатор фестиваля, директор КБ «Энгиро» Никита Гирин.

Он также сообщил, что научная и развлекательная части фестиваля утверждены, регистрация гостей уже началась. Всего для них предусмотрено 12 различных площадок, 32 научно-популярных лекции, семь познавательных экскурсий, свыше 100 команд будут участвовать в научно-познавательной тематической викторине.

Напомним, изначально основными хедлайнерами Динотерры вместе с Клавой Кокой должны были стать Диана Арбенина и Мария Зайцева. Однако против выступления певиц выступили в соцсетях жители региона. Они же и попросили организаторов пересмотреть список участников. Организаторы пошли кузбассовцам навстречу.