Кузбасские предприятия могут принять участие в конкурсе лучших рационализаторских предложений

Фото: Пресс-служба РЦК.

Предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда» могут подать заявку на участие в федеральном конкурсе предложений по улучшениям (ППУ), который проводит Федеральный центр компетенций (ФЦК).

Прием заявок уже стартовал и продлится до 13 июня. Победитель определится на V федеральном форуме «Производительность 360» в Казани.

- Основная задача конкурса – вовлечь участников нацпроекта в процесс непрерывных улучшений и тиражировать информацию о передовых практиках повышения производительности труда. Сегодня только в Кузбассе благодаря нацпроекту эффективность работы повышают более 70 предприятий, всего же таких предприятий в стране свыше 4,7 тысяч. Это те компании, которые уже ощутили на себе эффект от внедрения бережливых технологий, в том числе экономический. Но главное преимущество в том, что на этих предприятиях уже сформирована совершенно другая культура производства, направленная на постоянное совершенствование технологических процессов. Уверен, кузбасским компаниям есть, чем поделиться с коллегами. Конкурс – это отличная площадка для обмена опытом и лучшими наработками, - отметил заместитель председателя Правительства Кузбасса – министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет.

Конкурс ежегодно собирает множество заявок от представителей компаний из самых разных регионов страны. Экспертное жюри принимает к рассмотрению лучшие предложения, направленные на сокращение потерь в производственных и непроизводственных процессах, реализованные не ранее 2022 года в рамках нацпроекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Эксперты будут оценивать заявки по нескольким критериям, в числе которых скорость реализации рацпредложения, срок окупаемости затрат, годовой экономический эффект, актуальность, или возможность тиражирования, оригинальность решения и качество презентации самой идеи.

По результатам первого этапа ФЦК определит семь финалистов. Они будут приглашены на самый зрелищный и интересный - очный этап - в рамках V федерального форума «Производительность 360», чтобы презентовать свои главные рационализаторские идеи.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заполненную заявку на электронную почту

konkurs360@pptrf.ru. Бланки заявки на участие и другая подробная информация размещены на сайте организатора конкурса.