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Общество9 июня 2023 9:26

Почетным гражданином Новокузнецка стал актер Владимир Машков

Высокое звание народный артист получил за большой вклад в развитие культуры города, в котором он вырос
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Владимир Машков стал Почетным гражданином Новокузнецка.

Владимир Машков стал Почетным гражданином Новокузнецка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Народному артисту России Владимиру Машкову присвоено ввысоке звание « Почетный гражданин Новокузнецка». Городской Совет народных депутатов присвоил его актеру за большой вклад в культурную жизнь южной столицы Кузбасса.

Владимир Машков вырос в Новокузнецке. Здесь в кукольном театре «Сказ» работали его родители. Став известной личностью он не забывал и не забывает родной ему город. Постоянно приезжает сюда с благотворительными и просветительскими акциями, дает бесплатные мастер - классы для детских театральных студий, активно участвует в общественной жизни Новокузнецка.

Кроме Машкова, звание было присвоено бывшему главе городского отдела образования Виктору Демидову и 99 - летней участнице Великой Отечественной войны Клавдии Чукановой

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ