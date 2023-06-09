Почетным гражданином Новокузнецка стал актер Владимир Машков

Владимир Машков стал Почетным гражданином Новокузнецка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Народному артисту России Владимиру Машкову присвоено ввысоке звание « Почетный гражданин Новокузнецка». Городской Совет народных депутатов присвоил его актеру за большой вклад в культурную жизнь южной столицы Кузбасса.

Владимир Машков вырос в Новокузнецке. Здесь в кукольном театре «Сказ» работали его родители. Став известной личностью он не забывал и не забывает родной ему город. Постоянно приезжает сюда с благотворительными и просветительскими акциями, дает бесплатные мастер - классы для детских театральных студий, активно участвует в общественной жизни Новокузнецка.

Кроме Машкова, звание было присвоено бывшему главе городского отдела образования Виктору Демидову и 99 - летней участнице Великой Отечественной войны Клавдии Чукановой